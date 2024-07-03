У Києві хочуть збудувати ЖК на місці історичної будівлі: скандал набирає обертів

У 2022 році була спроба знести пам'ятку

У Києві на Подолі може зникнути історична будівля. Мова йде про "лісопильню Сніжка", яку планують знести, щоб збудувати на її місці житловий комплекс з торгово-розважальною інфраструктурою.

Ділянку найближчим часом можуть передати під забудову ТОВ "Форвард-А". Це стало відомо з проєкту рішення на сайті Київради.

Компанія має намір орендувати землю на 5 років. Зараз ця ділянка має цільове призначення "для підприємств іншої промисловості", але проєктом рішення передбачено затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цього цільового призначення "для будівництва й обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури".

На земельній ділянці, яка планується до передачі в оренду, розташована нежитлова будівля площею 752,6 кв. м. Згідно з Генеральним планом Києва, ця територія призначена для житлової забудови середньої та малої поверховості.

Ділянка знаходиться в зоні регулювання забудови другої категорії, на території пам'ятки ландшафту та історії місцевого значення "Історичний ландшафт Київських гір і долини р. Дніпра", а також в зоні регулювання забудови другої категорії Державного історико-архітектурного заповідника "Стародавній Київ". Крім того, вона розташована в межах пам'ятки археології місцевого значення "Культурний шар Подолу".

У пояснювальній записці до проєкту рішення зазначається, що сама будівля на вул. Турівській, 29-а не має статусу пам'ятки місцевого значення або об'єкта культурної спадщини.

Ця історія викликала бурхливу реакцію з боку громадськості та активістів. Вони зазначають, що будівля "лісопильні Сніжка" має історичну цінність і повинна бути збережена. Окрім того, активісти звинувачують забудовника, ТОВ "Форвард-А", у незаконному початку демонтажу будівлі. За їхніми словами, роботи велися без відповідних дозволів.

Громадська організація "Спадщина" уточнила, що з 2022 року власником без отримання будь-яких погоджувальних документів здійснюються спроби знести історичну будівлю. Тому Київська міська прокуратура відкрила два кримінальні провадження: за ч. 2 ст. 298 (умисне нищення, руйнування чи псування пам’яток історії або культури) та ст. 356 (самоправство) Кримінального кодексу України. Втім це не збентежило депутатів Київради, і вони підтримали будівництво на місці пам'ятки.

Лісопильна Сніжка до руйнування

Для довідки:

Лісопильню Сніжка побудували у 1902 році. Вона є зразком традиційної забудови київського Подолу XIX –XX століть. Історична будівля, яка колись була включена до списку Київради для збереження, опинилася під загрозою знесення. Попри те, що активістам вдалося зупинити демонтаж, що розпочався у 2021 та 2023 роках, комісія схвалила будівництво житлового комплексу на її місці.

Візуалізація нового ЖК на місці історичної будівлі

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві не раз горіла пам'ятка архітектури на Подолі. Навіщо руйнують історичний будинок.