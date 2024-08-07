Уничтожение заповедника Китаев. Громкий строительный скандал не сбавляет обороты, а киевлянам угрожают проблемы

Киевсовет вопреки мнению горожан в спешке позволил передать уникальную землю для возведения ЖК

В Киеве вокруг исторической местности Китаев вблизи Национального парка "Голосеевский" продолжается затяжное противостояние. Достопримечательность национального значения, где ранее археологи обнаружили остатки фортификационных сооружений, трипольскую керамику, жилища времен Киевской Руси с глиняными печами и т.п., планируют застроить новым жилищным комплексом.

Как и почему в столице появилась еще одна скандальная локация

Из многочисленных открытых источников известно, что урочище Китаев – единственная крепость времен Древней Руси, сохранившаяся в пределах современного Киева. Местность расположена в восточной части Голосеевского леса и потенциально уже около 20 лет остается лакомым куском для ряда застройщиков.

Напомним, решение застроить высотками это культурное наследие национального уровня приняли во времена скандально известного мэра Леонида Черновецкого. Землю в аренду еще в 2004 году Киевсовет отдал "Киевской овощной фабрике" (в общей сложности — 59 гектаров, а срока аренды земучастка истек 30 июля этого года), которая впоследствии подписала инвестиционный договор с Saga Development, а затем — с KAN Development.

Компанию Saga Development возглавляет Андрей Вавриш, в свое время являвшийся заместителем директора департамента градостроительства и архитектуры КГГА и который, по информации СМИ, имел связи с действующим нардепом экс-ОПЗЖ Дмитрием Исаенко.

В 2019 году Saga Development даже предоставляла план застройки Китаева: жилые комплексы, торгово-развлекательные центры и т.д.

В свою очередь, соучредителем KAN Development является известный предприниматель-застройщик Игорь Никонов, бывший первый заместитель Виталия Кличко в КГГА, и, по оценкам некоторых медиа, — еще один "серый кардинал" столицы.

Уже 4 июля этого года, несмотря на протесты общественности и экспертной среды и вопреки резонансу, депутаты Киевсовета все же проголосовали за продление аренды земли для KAN Development на территории Китаева.

Так, на трех участках общей площадью более 50 га девелоперы планируют создать новый жилой район почти на 6 тысяч квартир.

При этом ранее Офис генпрокурора в судах становился в защиту этого национального памятника. В свою очередь Министерство культуры отмечало, что местные власти не могли отдавать эту землю под застройку, и предлагало создать в Китае заповедник, чтобы уберечь местность от аппетитов застройщиков.

Китаевский тупик

Отметим, согласно градостроительным расчетам, в новом жилом квартале KAN планирует построить еще и паркинги. Их расчетное количество мест составляет около трех тысяч. Очевидно, с учетом количества потенциальных жителей новостроек, число автомобилей будет большим (как это происходит в других ЖК города). Это потенциально приведет еще и к транспортному авралу и постоянным пробкам.

В частности, как известно, соседний с Китаево микрорайон Мышеловка соединяется со Столичным шоссе через проспект Науки только двумя улицами – Китаевской и Квитки-Основьяненко. Ширина этих дорог около семи метров, а технической возможности их расширить физически нет. Разве что снести частные дома вдоль трассы.

Кроме того, улица Квитки-Основьяненко имеет большой угол наклона: она тянется так называемым серпантином через холмистую местность. Если же к этой дорожной ситуации прибавятся не менее 3 тысяч автомобилей новых жителей ЖК из Китаева, движение в этой зоне просто остановится.

По всей видимости, и без новых ЖК в Китаево проспект Науки перегружен транспортом (источник — probki.online)

Участок проспекта Науки с постоянными пробками в часы пик. Фото — bigkyiv.com.ua

Как сообщают горожане в соцсетях, не лучше ситуация, собственно, и на самом проспекте Науки. Эта трасса имеет шесть полос движения. Но жильцы квартир недавно возведенных неподалеку высоток, как правило, оставляют свои автомобили прямо на проезжей части. И по факту для свободного движения транспорта осталось всего четыре полосы. Как следствие — в час пик в некоторые микрорайоны вообще сложно попасть. Ситуацию отягощает еще и железнодорожный переезд возле Столичного шоссе, который также частично провоцирует постоянные большие пробки.

Таким образом, кроме уничтожения исторического ландшафта, зеленых зон и краснокнижных растений, археологии и так далее этот долговременный строительный скандал породит еще и новые проблемы для горожан, и тех же жителей новых ЖК.

Между тем, как сообщалось ранее, в Киеве на Подоле может исчезнуть еще одно историческое здание. Речь идет о "лесопилочной Снежке", которую планируют снести, чтобы построить на ее месте жилой комплекс с торгово-развлекательной инфраструктурой.

Также "Телеграф" писал, что застройщики снова посягнули на лакомый кусок природоохранной территории на Осокорках в Дарницком районе столицы. На участке близ озер Небреж и Тягле, где запрещено застраивать природную экосистему, девелоперы начали строительство нового жилого комплекса. Этот случай — не первый — местные жители с переменным успехом защищают зеленый островок природы в столице и требуют создать здесь экопарк.