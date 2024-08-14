У Києві під час війни будуть ремонтувати будівлю ТЦК за мільйони гривень

Підрядника обрали без допомоги електронної системи закупівель

У Печерському районі Києва збираються провести капітальний ремонт адміністративної будівлі та підвального приміщення ТЦК та СП на вулиці Петра Болбочана. На ці потрібні з бюджету доведеться витратити 2,3 мільйони гривень.

Ремонтні роботи планують завершити до кінця листопада 2024 року. Про це стало відомо із опублікованого тендеру на сайті електронної системи публічних закупівель Prozorro.

Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки зібрався виконати капітальний ремонт в адмінбудівлі та підвальному приміщенні ТЦК Подільського району.

Згідно з тендерною документацією, роботи проводитимуться по вулиці Петра Болбочана,1 і на ці потреби хочуть витратити 2 мільйони 309 тисяч гривень.

Цікаво, що закупівлю проводили без використання електронної системи — ремонт виконає ПП "РембудкомСервіс" зі статутним капіталом в 1000 гривень.

Згідно з опублікованою технічною документацією у підвальних приміщеннях ТЦК планують замінити підлогу, двері та сантехніку. Тут також проведуть капітальний ремонт стін та стелі.

Системи вентиляції, каналізації та опалення будуть замінені. В адмінбудівлі також проведуть ремонтні роботи.

Усього на роботи виділено понад 2 млн 309 тисяч гривень. З них 1,2 млн гривень спрямують на матеріали, 249 тисяч на загальновиробничі витрати та ще 482 тисячі на зарплатню. На податки піде 384 тисячі гривень із загальної суми.

Нагадаємо, у Києві на житловому масиві Виноградар у Подільському районі комунальники планують "реанімувати" Синє, що обмеліло озеро. У червні 2024 року КП "Плесо" оголосило черговий тендер на розчищення водойми, але торги вже вшосте не відбулися. Щоразу пропозиції учасників відхиляються з різних причин.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Київщині збираються модернізувати систему оповіщення та лише на проектну документацію витратить мільйони. Роботи мають бути завершені до кінця 2024 року.