На Київщині мають намір модернізувати систему оповіщення населення за мільйони гривень

Пошуки підрядника вже стартували

Департамент цивільного захисту та оборонної роботи Київської обласної державної адміністрації хоче розробити проектно-кошторисну документацію для модернізації системи централізованого оповіщення населення Київщини. На ці потрібні з бюджету мають намір витратити 2,1 мільйона гривень.

Роботи мають бути завершені до кінця 2024 року. Про це стало відомо із опублікованого тендеру на сайті електронної системи публічних закупівель Prozorro.

Згідно з тендерною документацією, проектно-кошторисну документацію для модернізації системи централізованого оповіщення населення Київщини мають розробити до 31 грудня 2024 року.

Підрядника для виконання робіт планують визначити за результатами аукціону, що стартує вже 6 серпня.

Майбутньому підряднику планують заплатити 2 мільйони 100 тисяч гривень.

Реконструкція модернізації системи має забезпечити:

цифровізацію процесів оповіщення місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також населення області;

доведення сигналів про загрозу виникнення чи виникнення надзвичайних ситуацій територіального рівня та інформації з питань цивільного захисту;

оновлення морально застарілих технологій обробки та передачі інформації в системі;

кібербезпека, відсутність впливу та можливостей втручання у роботу системи.

Реконструйована система повинна поступово замінити систему оповіщення, яка була створена за командно-сигнальним принципом в умовах глобального військового протистояння в 70 — 80-х роках минулого століття та орієнтована на доведення сигналів оповіщення лише у особливий період.

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