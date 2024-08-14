У київській кав’ярні пропонують десерти з екстрактом канабісу: чи легально це

Не рекомендується вживати вагітним та дітям

Мережа популярних столичних закладів презентувала оновлене меню, до якого увійшли десерти з канабідіолом, більш відомим як CBD. Ця непсихотропна речовина міститься в коноплі і не викликає звикання.

Останнім часом CBD набула величезної популярності у всьому світі — його активно використовують у фармацевтиці, кулінарії та багатьох інших галузях. Про появу десертів із екстрактом каннабісу в меню розповіли на офіційній сторінці закладу в соцмережі.

Так, у мережі київських кав’ярень з’явилося два види десертів із CBD або непсихотропним екстрактом канабісу. Таким чином, команда закладу хоче допомогти своїм клієнтам впоратися зі стресом, знизити тривожність, розслабитися і відчути ментальний спокій.

"Впродовж трьох років ми з тобою майже щодня проживаємо емоційні гойдалки, час від часу стресуємо і погано спимо через фонову (або гучну і реальну) тривогу. Шукали спосіб підтримати і себе, і тебе, і знайшли — чистий ізолят канабідіолу, який додали у нове шоколадне печиво та маракуєвий твінс для двох", — йдеться в повідомленні.

Що таке канабідіол і чи дозволений він в Україні

Канабідіол — це одна з понад 100 хімічних сполук канабісу, що не викликає звикання, оскільки не містить ТГК — психотротропної речовини. Він є найбільш вивченим порівняно з іншими канабіноїдами завдяки численним клінічним і доклінічним дослідженням по всьому світу.

CBD в Україні повністю легальний з квітня 2021 року. Відповідна виноска в постанові Кабміну зазначає: "до речовини ізольованого канабідіолу (ізоляту канабідіолу) цією постановою заходи державного контролю не встановлюються".

Власники мережі кав’ярень при цьому підкреслюють, що вживати десерти з CBD не рекомендується дітям, вагітним жінкам і тим, хто приймає антибіотики, антидепресанти, анестетики, антигістамінні, протиепілептичні та протисудомні засоби.

Так виглядає десерт із CBD у столичній кав’ярні

Нагадаємо, мешканка Києва замовила доставку з Тайланду двох кілограм наркотичної речовини рослинного походження, яка була замаскована під "чай". Вона збиралася отримати заборонений товар поштою — наразі зловмисницю і затримали правоохоронці.

Їй може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років із конфіскацією майна.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що мешканець Києва організував нарколабораторію із мільйонними доходами. Зловмисники кілограмами виготовляли амфетамін і потім збували його. ОЗУ орудувала на території столиці, а також у Київській та Вінницькій областях.