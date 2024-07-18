Порятунок обмілілого озера Синє знову під питанням: тендер на його розчищення не відбувся вшосте

Ситуація продовжує залишатися катастрофічною

У Києві на житловому масиві Виноградар у Подільському районі комунальники планують "реанімувати" обміліле озеро Синє. У червні 2024 року КП "Плесо" оголосило черговий тендер на розчищення водойми, але торги вже вшосте не відбулися.

Щоразу пропозиції учасників відхиляються з різних причин. Про це свідчать дані з сайту електронної системи публічних закупівель Prozorro.

Так, комунальне підприємство "Плесо" у квітні поточного року оголосило про початок процедури відкритих торгів на розчистку озера Синє у Подільському районі столиці. Після визначення переможця та укладання з ним договору мали стартувати роботи з ревіталізації водойми.

Вартість робіт була оцінена у 96 мільйонів 350 тисяч гривень.

Однак торги так і не відбулися, тому що пропозиція від єдиного учасника аукціону — ПП Інженерно-виробничий центр "Вектор" — була нещодавно відхилена замовником.

Причини відмови на даний момент не уточнюються. Цікаво, що це вже шості торги на розчистку озера Синє які не відбулися.

Раніше формальними причинами відмов учасникам називалося те, що пропозиції не відповідали умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо закупівлі.

Варто зазначити, що раніше директор КП "Плесо" впевнено заявляв про старт першого етапу "порятунку" озера Синє у 2024 році: "Перший етап – це розчищення озера. Роботи планується провести цього року. А вже другий етап – це всі роботи з благоустрою. Їх ми відклали, тому що зараз невідповідний час для цього".

Проектними рішеннями передбачається розчистити озеро для розкриття ґрунтових джерел, що, у свою чергу, призведе до додаткового наповнення та покращить екологічний стан водойми.

Крім того, планується розчистити сполучну протоку та об’єднати озеро в кільце для вирівнювання рівнів води та запобігання застою.

Синє озеро розташоване на Виноградарі

Раніше директор Департаменту захисту навколишнього середовища та адаптації до зміни клімату Київської МДА Олександр Возний наголошував, що у пріоритеті — порятунок озера за рахунок його розчищення та днопоглиблення. Інші роботи, які передбачають благоустрій території навколо водоймища, будуть виконані за більш сприятливої економічної ситуації у місті.

"Рішення з цього приводу підтримали як місцеве суспільство, так і депутатський корпус. Сподіваємося, що пошук підрядника для виконання першочергових заходів щодо порятунку озера Синє буде успішним, і роботи на водоймі розпочнуться найближчим часом", — заявив Возний.

Нагадаємо, проблема з обміленням цієї прикраси спального масиву виникла ще 2020 року. Вже тоді на замовлення комунального підприємства "Плесо" спеціалісти проводили науково-дослідні роботи на водоймі. Проте зневоднене озеро так і не почали рятувати.

Озеро обміліло і висохло

Наприкінці минулого року стало відомо, що КМВА погодила виділення із міського бюджету 35 млн. гривень на роботи з ревіталізації водойми. Проте тендер, який оголосило комунальне підприємство "Плесо" в системі закупівель Prozorro (сума торгів зросла майже до 100 млн грн) на роботи з ревіталізації озера так і не відбувся.

Формальні причини — пропозиція учасника торгів не відповідала умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо закупівлі.

Озеро обміліло і висохло

Як відомо, Синє озеро раніше вважалося найбільшим із водороздільних водойм столиці. До обмілення його довжина становила 700 метрів, ширина – до 200 метрів, а водна площа – близько 15 га. Харчувалося воно поверхневими та ґрунтовими водами.

Навколо цієї водойми у 1980-х роках було збудовано весь Синьоозерний масив. Озеро було популярною локацією для відпочинку, купання та риболовлі. У водоймі налічувалося близько 10 видів риби. Періодично там проводилося масштабне зариблення.

Зазначимо, назва озера походить від незвичайного синюватого кольору води. За офіційною версією, такий відтінок дають мергелисті, супіщані відкладення, що утворилися ще в Льодовиковий період. Тому дно озера було вистелене синюватим мулом.

На тлі чергового будівельного буму у столиці користувачі соцмереж висловлюють побоювання, що згодом на місці озера з’являться нові висотки, якщо все залишити так, як є наразі.

Озеро обміліло і висохло

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Київщині дитячий садок хочуть оснастити сонячними панелями і на ці цілі громада виділить 3,2 мільйона гривень . Роботи мають бути виконані у повному обсязі до 15 вересня 2024 року.