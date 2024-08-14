В Киеве во время войны будут ремонтировать здание ТЦК за миллионы гривен

Подрядчика выбрали без помощи электронной системы закупок

В Печерском районе Киева собираются провести капитальный ремонт административного здания и подвального помещения ТЦК и СП по улице Петра Болбочана. На эти нужны из бюджета придется потратить 2,3 миллиона гривен.

Ремонтные работы планируют завершить до конца ноября 2024 года. Об этом стало известно из опубликованного тендера на сайте электронной системы публичных закупок Prozorro.

Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки собрался выполнить капитальный ремонт в админздании и подвальном помещении ТЦК Подольского района.

Согласно тендерной документации, работы будут проводиться по улице Петра Болбочана ,1 и на эти нужды хотят потратить 2 миллиона 309 тысяч гривен.

Интересно, что закупку проводили без использования электронной системы — ремонт выполнит ЧП "РембудкомСервис" с уставным капиталом в 1000 гривен.

Согласно опубликованной технической документации в подвальных помещениях ТЦК планируют заменить пол, двери и сантехнику. Здесь также проведут капитальный ремонт стен и потолка.

Системы вентиляции, канализации и отопления будут заменены. В админздании также проведут ремонтные работы.

Всего на работы выделено более 2 млн 309 тысяч гривен. Из них 1,2 млн гривен потратят на материалы, 249 тысяч на общепроизводственные расходы и еще 482 тысячи гривен направят на зарплаты. На налоги пойдет 384 тысячи гривен из общей суммы.

Напомним, в Киеве на жилом массиве Виноградарь в Подольском районе коммунальщики планируют "реанимировать" обмелевшее озеро Синее. В июне 2024 года КП "Плесо" объявило очередной тендер на расчистку водоема, но торги уже в шестой раз не состоялись. Каждый раз предложения участников отклоняются по разным причинам.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Киевщине собираются модернизировать систему оповещения и только на проектную документацию потратят миллионы. Работы должны быть завершены до конца 2024 года.