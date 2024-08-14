На Київщині зняли заборону на продаж алкоголю: у який час тепер можна придбати спиртне

Алкоголь не будуть продавати лише під час дії комендантської години

У Броварському районі Київської області рішенням місцевої влади було скасовано чинні тимчасові обмеження на реалізацію алкогольних напоїв. Цей крок спрямований на підтримку економіки району та збільшення надходжень до місцевих бюджетів від сплати податків.

Але спиртне, як і раніше, не будуть продавати під час дії комендантської години. Про це повідомляється на офіційній сторінці Броварської ради у Фейсбук.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні було запроваджено комендантську годину та обмеження на продаж алкоголю. Ці правила продовжують діяти для більшості регіонів, але в залежності від ситуації з безпекою вони можуть змінюватися.

Броварська районна військова адміністрація на підставі Протоколу рішення Ради оборони Київської області від 5 серпня 2024 року вирішила скасувати чинні тимчасові обмеження на реалізацію алкоголю на території Броварського району. Закон вступив в силу 12 серпня.

Алкоголь не будуть продавати лише під час дії комендантської години – з 00:00 до 05:00. Решту часу можна буде вільно придбати алкоголь у торгових мережах та закладах громадського харчування.

Таке рішення було ухвалено з метою ефективної підтримки економіки району та збільшення надходжень до місцевих бюджетів від сплати податків.

У Броварській раді наголосили, що спиртне, як і раніше, заборонено продавати військовослужбовцям, особам у формі та представникам добровольчих формувань теробщин.

Продаж алкоголю під час воєнного стану

Після початку повномасштабної війни в Україні почали запроваджувати заборону на продаж спиртного для цивільного населення та військовослужбовців. У більшості областей на даний момент діють обмеження переважно ввечері до комендантської години, під час неї та вранці. Вдень усі повнолітні громадяни можуть купувати спиртні напої у магазинах та закладах.

При цьому особам у військовій формі продаж алкоголю заборонено у будь-який час доби.

Порушникам правила продажу алкоголю загрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 6800 до 13600 гривень.

Комендантська година в Україні

Комендантську годину в Україні запровадили після повномасштабного вторгнення Росії. Він є у всіх регіонах, але місцева влада сама встановлює його тривалість. У Києві комендантська година діє з 00:00 до 05:00.

Наразі в Україні немає покарання за порушення комендантської години.

Що заборонено під час комендантської години?

перебувати на вулиці та у громадських місцях;

пересуватися на будь-якому транспорті без відповідного пропуску (його видають виключно працівникам підприємств, установ та організацій, які забезпечують життєдіяльність області);

заборонено роботу торгово-розважальних центрів, магазинів, кафе/ресторанів, а також інших установ, не включаючи критичну інфраструктуру.

Що загрожує за порушення комендантської години?

Якщо правоохоронці помітять під час комендантської години на вулиці людину, її можуть затримати для з’ясування обставин. Якщо при собі він має документи і не потребує встановлення його особи, йому можуть зробити попередження і відпустити.

Нагадаємо, раніше читачі повідомляли "Телеграфу" про те, що у Києві також почали продавати алкоголь в ранкові та вечірні години, незважаючи на дію обмежень.

На даний момент у Києві продаж алкоголю в магазинах дозволено з 11:00 до 21:00, а в закладах громадського харчування — до 22:00. Під час дії комендантської години — з 00:00 до 05:00 — продаж спиртного заборонено.

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