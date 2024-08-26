Дощі трохи розбавлять спеку в Києві: коли прогнозується хмарність

Вночі очікується до +21 градусу

Протягом найближчих днів у столиці України зафіксується спека. Іноді стовпчики термомерів можуть показувати +33 градуси.

Синоптики зі ресурсу Meteofor також прогнозують хмарність та дрібні дощі. Така погода протримається лише у середу, 28 серпня.

Початок тижня, 26 серпня, буде спекотним та ясним. Денна температура прогріється до +33 градусів, а вночі зафіксувалась біля +21 градусу. Сила вітру в цей день не перевищить помірних 6 м/с.

Вівторок, 27 серпня, буде схожим на попередній день — очікується висока температура у денний час та переважно ясне небо. На початку другої частини доби повітря прогріється до +33 градусів. Вночі воно охолоне до +19 градусів. Потужність вітрів в цей день коливатиметься від легких 2 м/с до помірних 6-7 м/с.

А середина тижня, 28 серпня, принесе хмарність та дрібні дощі. Опади мають пройти лише ввечері. Показники термометрів у денний час сягнуть +30 градусів, а вночі — +20 градусів. Найбільші пориви вітру передбачаються вдень — свіжі 8 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в яких регіонах України буде найспекотніше 1 вересня.