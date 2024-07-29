Посухи зміняться повенями: вчені помітили несприятливу тенденцію зміни клімату

Україна попадає в зону змін

Зміни клімату відбуваються на Землі постійно, однак людина має на них чималий вплив. За минуле століття мінливість кількості опадів збільшилася майже на всій території планети охопивши 75% площі суходолу. Це стосується Європи, Австралії, східної частини Північної Америки.

Китайські дослідники та британські фахівці з метеорологічного бюро визначили, що зміна клімату впливає на мінливість опадів. Вона стала більш різкою — це означає що сухі періоди стають ще сухішими, а дощові більш вологими.

Наприклад, місячна норма опадів замість того щоб розподілитися протягом місяця, випадає за кілька днів. Це підвищує ризик посух і повеней. Зміна стосується не тільки літа, а й всіх інших сезонів

Така тенденція в основному є результатом викидів парникових газів, які створили більш гарячу та вологу атмосферу, більш інтенсивні дощі та більші коливання між ними. Через глобальні зміни клімату Земля нагрівається — це приводить до того що кількість водяної пари в нижніх шарах атмосфери збільшується. Це викликає більший об’єм дощу та сильніші шторми.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зміни клімату також впливають на швидкість обертання нашої планети. В побутовому житті зміни у мілісекунди можуть і не впливати, однак для точних розрахунків космічної галузі це дуже важливо.