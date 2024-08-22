На День знань вжарить: де 1 вересня в Україні буде найспекотніше

Деякі області навіть дощ не врятує

Україну наприкінці літа накриє сильна спека, яка, за деякими прогнозами, протримається і до вересня. Саме тому на День знань, який припадає на неділю 1 вересня, обіцяють до +30 °С.

За даними порталу meteofor.com.ua, в перші дні осені деякі регіони України може накрити невеличкий дощ. Зауважимо, що цього року перший дзвінок пролунає у школах у понеділок, 2 вересня.

Погода на День знань у Києві

В столиці України 1 вересня прогнозують до +26°С вдень та +19°С вночі. В понеділок, 2 вересня, стовпчик термометра сягне позначки +24°С вдень.

Протягом обох днів ймовірна помірна хмарність без опадів.

Погода на День знань у Дніпрі

Цей регіон 1 та 2 вересня очікує спека, адже вдень сонце пригріє від +27 до +29 °С. Вночі стовпчики термометра опустяться до +22°С. Протягом обох днів небо періодично буде затягнуте хмарами, а після обіду можливий невеличкий дощ.

Погода на 1 та 2 вересня в Одесі

Осінь у курортному місті почнеться з літньої температури від +27 до +26°С вдень, а вночі повітря охолоне до +19°С. Протягом перших днів вересня небо буде подекуди затягнуте хмарами, після обіду очікується невеликий дощ.

Погода на День знань в Харкові

У неділю, 1 вересня, харків'ян очікує до +28°С вдень та вночі до +19°С. В понеділок, 2 вересня, синоптики прогнозують зниження температури вдень до +23°С. Опадів та сильної хмарності на цей період не обіцяють.

Погода на День знань у Львові

У західному регіоні напочатку осені вже повіє прохолодою, адже максимальна позначка термометра вдень становитиме +23°С. Вночі з понеділка, 2 вересня, температура опуститься до +12°С. Опадів на перші дні осені у Львові не обіцяють.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли температура у Києві знову виросте до +29 градусів.