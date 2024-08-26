Дожди немного разбавят жару в Киеве: когда прогнозируется облачность

Ночью ожидается до +21 градуса

В ближайшие дни в столице Украины зафиксируется жара. Иногда столбики термометров могут показывать +33 градуса.

Синоптики с ресурса Meteofor также прогнозируют облачность и мелкие дожди. Такая погода продержится только в среду, 28 августа.

Начало недели, 26 августа, будет жарким и ясным. Дневная температура прогреется до +33 градуса, а ночью зафиксировалась около +21 градуса. Сила ветра в этот день не превысит 6 м/с.

Вторник, 27 августа, будет похож на предыдущий день — ожидается высокая температура в дневное время и преимущественно ясное небо. В начале второй части суток воздух прогреется до +33 градусов. Ночью он охладится до +19 градусов. Мощность ветров в этот день будет колебаться от легких 2 м/с до умеренных 6-7 м/с.

А середина недели, 28 августа, принесет облачность и мелкие дожди. Осадки должны пройти только вечером. Показатели термометров в дневное время достигнут +30 градусов, а ночью – +20 градусов. Наибольшие порывы ветра предполагаются днем – свежие 8 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких регионах Украины будет самое жаркое 1 сентября.