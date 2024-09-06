Атаки Росії на Київську ГЕС відріжуть тисячі людей за Дніпром: чи буде новий міст через Десну

Обстріл ГЕС значно ускладнив логістику на Київщині

Після атаки росіян на Київську ГЕС у Вишгороді 26 серпня було введено обмеження на рух шляхопроводом на ній. Через це десятки тисяч жителів лівобережжя Вишгородського району і власників дач за Дніпром були відрізані від місць роботи та своїх домівок.

Зокрема, щоб потрапити у Київ чи Вишгород люди мали проїхати мостом через річку Десна в місті Остер Чернігівської області. А для цього потрібно здолати додаткові 150 км шляху через Бровари.

А тим часом рішення є — спорудження мосту від спального району Троєщина на півночі Лівого берега Києва на лівий берег Вишгородського району неподалік гирла Десни.

Київськіа ГЕС

Маршрут в об'їзд Київської ГЕС

"Телеграф" вирішив запитати у компетентних органів, чи планується побудувати новий автомобільний міст через Десну, що дозволило б не залежати від стану шляхопроводу на Київській ГЕС і допомогло б зняти навантаження на мости столиці.

Так, у Департаменті регіонального розвитку Київської обласній військовій адміністрації нам відповіли, що перспективними планами будівництво мосту через річку Десна не передбачено. Там зазначили, що метою діяльності Департаменту, зокрема, є реалізація державної політики щодо розвитку та утримання існуючої мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення в регіоні, у межах фінансових ресурсів.

Своєю чергою на наш запит відповіли й у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України. Там підкреслили, що процес проєктування та будівництва доріг, а також їх складових – мостів є складним та багатофункціональним завданням, що відноситься до загальнорегіональних програм розвитку територій та інфраструктури.

В Агентстві відновлення зазначили, що будівництво нових ділянок доріг повинно бути передбачено генеральними та детальними планами забудови населених пунктів з урахуванням перспективи їх розвитку та обов’язковим резервуванням земельних ділянок для будівництва. А ці питання відносяться до компетенції органів місцевого самоврядування, які мають попередньо виконати передпроєктні роботи, забезпечити відведення земельних ділянок, вирішити всі земельні та майнові питання.

Там також наголосили, що роботи з будівництва мосту можуть фінансуватись з місцевих бюджетів, а також з державного бюджету. Проте, як повідомили в Агентстві відновлення, в державному бюджеті України на 2024 рік суттєво змінено фінансування дорожньої галузі, що унеможливлює виконання ремонтно-будівельних робіт, а показники рівня фінансування експлуатаційного утримання істотно зменшено.

Таким чином можна діти висновку, що будівництва нового мосту через Десну поки чекати не варто. Залишається сподіватись, що це питання буде підняте в майбутньому.

Нагадаємо, речник КМВА Михайло Шаманов заявив, що Київська ГЕС у Вишгороді не отримала критичних ушкоджень під час атаки 26 серпня. Він наголосив, що наразі загроза руйнування греблі відсутня.