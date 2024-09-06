Атаки России на Киевскую ГЭС отрежут тысячи людей за Днепром: будет ли новый мост через Десну
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Обстрел ГЭС значительно усложнил логистику в Киевской области
После атаки россиян на Киевскую ГЭС в Вышгороде 26 августа было введено ограничение на движение по путепроводу на ней. Поэтому десятки тысяч жителей Вышгородского левобережья района и владельцев дач за Днепром были отрезаны от мест работы и своих домов.
В частности, чтобы попасть в Киев или Вышгород люди должны были проехать по мосту через реку Десна в городе Остер Черниговской области. А для этого нужно преодолеть дополнительные 150 км пути через Бровары.
А тем временем решение есть — строительство моста от спального района Троещина на севере Левого берега Киева на левый берег Вышгородского района неподалеку от устья Десны.
"Телеграф" решил спросить компетентные органы, планируется ли построить новый автомобильный мост через Десну с Левого берега столицы на левый берег Вышгородского района, что позволило бы не зависеть от состояния путепровода на Киевской ГЭС и помогло бы снять нагрузку на мосты столицы.
Так, в Департаменте регионального развития Киевской областной военной администрации нам ответили, что перспективными планами строительство моста через реку Десна не предусмотрено. Там отметили, что целью деятельности Департамента, в частности, является реализация государственной политики развития и удержания существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в регионе, в рамках финансовых ресурсов.
В свою очередь на наш запрос ответили и в Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры Украины. Там подчеркнули, что процесс проектирования и строительства дорог, а также их составляющих — мостов является сложной и многофункциональной задачей, которая относится к общерегиональным программам развития территорий и инфраструктуры.
В Агентстве восстановления отметили, что строительство новых участков дорог должно быть предусмотрено генеральными и детальными планами по застройке населенных пунктов с учетом перспективы их развития и обязательным резервированием земельных участков для строительства. Эти вопросы относятся к компетенции органов местного самоуправления, которые должны предварительно выполнить предпроектные работы, обеспечить отвод земельных участков, решить все земельные и имущественные вопросы.
Там также подчеркнули, что работы по строительству моста могут финансироваться из местных бюджетов, а также из государственного бюджета. Однако, как сообщили в Агентстве восстановления, в государственном бюджете Украины на 2024 год существенно изменено финансирование дорожной отрасли, что делает невозможным выполнение ремонтно-строительных работ, а показатели уровня финансирования эксплуатационного содержания существенно уменьшены.
Таким образом можно сделать вывод, что строительства нового моста через Десну пока ждать не стоит. Остается надеяться, что этот вопрос будет поднят в будущем.
Напомним, спикер КМВА Михаил Шаманов заявил, что Киевская ГЭС в Вышгороде не получила критических повреждений во время атаки 26 августа. Он подчеркнул, что в настоящее время угроза разрушения плотины отсутствует.