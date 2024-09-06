Атаки России на Киевскую ГЭС отрежут тысячи людей за Днепром: будет ли новый мост через Десну

Обстрел ГЭС значительно усложнил логистику в Киевской области

После атаки россиян на Киевскую ГЭС в Вышгороде 26 августа было введено ограничение на движение по путепроводу на ней. Поэтому десятки тысяч жителей Вышгородского левобережья района и владельцев дач за Днепром были отрезаны от мест работы и своих домов.

В частности, чтобы попасть в Киев или Вышгород люди должны были проехать по мосту через реку Десна в городе Остер Черниговской области. А для этого нужно преодолеть дополнительные 150 км пути через Бровары.

А тем временем решение есть — строительство моста от спального района Троещина на севере Левого берега Киева на левый берег Вышгородского района неподалеку от устья Десны.

Киевская ГЭС

Маршрут в объезд Киевской ГЭС

"Телеграф" решил спросить компетентные органы, планируется ли построить новый автомобильный мост через Десну с Левого берега столицы на левый берег Вышгородского района, что позволило бы не зависеть от состояния путепровода на Киевской ГЭС и помогло бы снять нагрузку на мосты столицы.

Так, в Департаменте регионального развития Киевской областной военной администрации нам ответили, что перспективными планами строительство моста через реку Десна не предусмотрено. Там отметили, что целью деятельности Департамента, в частности, является реализация государственной политики развития и удержания существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в регионе, в рамках финансовых ресурсов.

В свою очередь на наш запрос ответили и в Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры Украины. Там подчеркнули, что процесс проектирования и строительства дорог, а также их составляющих — мостов является сложной и многофункциональной задачей, которая относится к общерегиональным программам развития территорий и инфраструктуры.

В Агентстве восстановления отметили, что строительство новых участков дорог должно быть предусмотрено генеральными и детальными планами по застройке населенных пунктов с учетом перспективы их развития и обязательным резервированием земельных участков для строительства. Эти вопросы относятся к компетенции органов местного самоуправления, которые должны предварительно выполнить предпроектные работы, обеспечить отвод земельных участков, решить все земельные и имущественные вопросы.

Там также подчеркнули, что работы по строительству моста могут финансироваться из местных бюджетов, а также из государственного бюджета. Однако, как сообщили в Агентстве восстановления, в государственном бюджете Украины на 2024 год существенно изменено финансирование дорожной отрасли, что делает невозможным выполнение ремонтно-строительных работ, а показатели уровня финансирования эксплуатационного содержания существенно уменьшены.

Таким образом можно сделать вывод, что строительства нового моста через Десну пока ждать не стоит. Остается надеяться, что этот вопрос будет поднят в будущем.

Напомним, спикер КМВА Михаил Шаманов заявил, что Киевская ГЭС в Вышгороде не получила критических повреждений во время атаки 26 августа. Он подчеркнул, что в настоящее время угроза разрушения плотины отсутствует.