Чи є загроза для Київської ГЕС: у КМВА дали чітку відповідь (відео)

Мешканців столиці закликають не панікувати

Київській ГЕС у Вишгороді, яку атакували 26 серпня росіяни, не отримала критичних ушкоджень. Наразі загроза руйнування греблі відсутня.

Комбінований ворожий удар був націлений на критичну цивільну інфраструктуру і по ГЕС було попадання, проте значної шкоди споруді завдано не було. Про це заявив в інтерв’ю журналістам речник КМВА Михайло Шаманов.

Під час масованого удару по Україні різними типами озброєння однією з цілей ворога стала Київська ГЕС у Вишгороді. За словами Шаманова, росіяни мають на меті знищити критичну інфраструктуру Києва.

"Столиця – це частина великої енергоструктури України. Вони намагаються вразити об’єкти інфраструктури, які виробляють та ретранслюють енергетику. Є підозри, що вони хотіли вразити об’єкти критичної інфраструктури, як це сталося вчора", – наголосив він.

Також Шаманов зазначив, що наразі загрози для греблі Київської ГЕС немає.

Раніше про це також заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, Київську гідроелектростанцію неможливо зруйнувати ракетами і побоювань із цього приводу спеціалісти не мають.

Нагадаємо, близько 9 години ранку 26 серпня, в межах Київської області пролунали вибухи, працювали Сили ППО. Незабаром у кількох районах Києва почалися перебої з енергопостачанням. Як зазначають фахівці, це пов’язано із проблемами загальноукраїнської енергетичної мережі.

Проблеми з енергопостачанням через масований обстріл виникли і в інших регіонах України. Екстрені відключення були запроваджені не лише у Києві та області, але також і в Одесі, на Дніпропетровщині, в Тернополі, Рівному та Луцьку.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що внаслідок масованої російської атаки 26 серпня постраждали 15 областей України. Метою стала енергетична інфраструктура. У зв’язку з цим "Укренерго" було змушене застосувати екстрені відключення електроенергії, щоб стабілізувати систему.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що під час російського ракетного удару по Україні одна з крилатих ракет впала в Київське водосховище. Відповідним відео поділились місцеві телеграм-канали. На кадрах видно, що ракета на повній швидкості врізається у воду за кілька десятків метрів від українських військових, яких лише дивом не зачепило.