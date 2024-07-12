На тлі цинічних заяв Захарової: військовий експерт розповів, чи варто боятися за Київську ГЕС

У росіян завжди є можливості для удару

Росіяни націлилися на залишки української енергетики та будуть продовжувати спроби її знищити. Таке припущення зробив військовий експерт, публіцист та історик Михайло Жирохов після заяв прессекретарки Міністерства закордонних справ (МЗС) Росії Марії Захарової.

Відповідну думку він висловив у коментарі нашому виданню "Телеграф". За його словами, кілька вцілілих об’єктів енергогенерації можуть стати наступною ціллю росіян.

"Зараз у нас, крім ядерної енергетики, залишилося тільки пара-тройка гідроелектростанцій, в тому числі ТЕЦ, Київська ГЕС, яка працює завдяки Київському водосховищу… Очевидно, що вони можуть стати цілями для російських атак", — мовив експерт.

Що стосується безпосередньо заяви Захарової, то на думку експерта, до неї варто ставитися як до своєрідного попередження.

"Росіяни показали, що вони можуть знищити будь-яку ТЕЦ, будь-яку енерговиробляючу станцію ударами. Їх останній удар… вони практикують комбіновані удари. Прикрити все ППО дуже і дуже важко", — мовив Жирохов.

На питання нашого журналіста про запас міцності, зокрема, греблі Київської гідроелектростанції, експерт навів приклад меншої греблі, що у Козаровичах. Дамба розташована на річці Ірпінь й у лютому 2022 року Сили оборони були змушені підірвати її, аби не допустити прориву окупантів в бік Києва.

"Під час оборони Києві та гребля частково була пошкоджена. І наскільки розумію, там мова йшла про декілька камазів з вибухівкою, підривали самі", — мовив Жирохов.

Гребля у Козаровичах

"Можливості для ударів у росіян завжди є. І є масштабування ударів. Тобто з одного удару у них може не вийти. Вони нанесуть другий, третій, четвертий… Ракет, у них, на жаль, більше, ніж вдосталь".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як РФ привласнила бренд "Мелітопольська черешня". Роспатент видав окупантам свідоцтво про "виключне право" на зазначений бренд.