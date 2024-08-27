Радіоактивний мул і затоплені кладовища: цікаві факти про Київське море (фото)

Гігантське водоймище є водосховищем при Київській ГЕС

Київське водосховище, в яке під час російського ракетного удару впала одна з крилатих ракет, добре знайоме кожному мешканцю столиці. Гігантську водойму називають "київським морем", а історія її появи пов’язана зі знищенням історичних місцевостей та масовим переселенням людей.

Водосховище вражає своїми розмірами і, на думку деяких експертів, саме воно є одним із найнебезпечніших об’єктів на нашій планеті. "Телеграф" вирішив розповісти своїм читачам не лише цікаві, а й лякаючі факти про Київське море.

Київське море – це дуже гарне місце

Затоплені будинки та труни, що плавають морем: історія будівництва водосховища

Будівництво Київського водосховища стартувало в 1959 році. Цей проект став одним із найамбітніших і наймасштабніших у всьому Радянському Союзі. Роботи велися "ударними" темпами і при цьому використовувалися найпередовіші на той час технології.

Для того, щоб Київська ГЕС почала функціонувати спеціалістам необхідно було побудувати водойму площею понад 1000 квадратних метрів. У зв’язку з цим влада вирішила примусово переселити близько 33 тисяч місцевих жителів, які проживали на території сучасного київського моря.

Також було повністю знищено 52 населені пункти, затоплено старовинні храми та житлові будинки.

Місцеві мешканці самі розбирали свої будинки та перевозили їх на нові місця. Тим людям, які добровільно вирішили переселитися, виплачували невелику компенсацію. Тим же, хто відмовлявся з’їжджати, просто зносили будинки бульдозерами та руйнували всі споруди.

Старожили зазначають, що на місці сучасного київського водосховища були родючі історичні землі, які згадувалися у літописах ще у 11 столітті.

Під час будівництва було варварсько розрито багато кладовищ. Місцевим пропонували власноруч перепоховати останки своїх рідних та близьких в інших місцях.

Багато переселенців поспіхом не встигли цього зробити і могили, які вже були розриті, затопили.

За словами киян, після будівництва у водоймі часто плавали труни. Також фахівці впевнені, що дно київського моря досі усіяне рештками людей.

Вражаючі розміри київського моря

Вже через п’ять років після початку будівництва у вересні 1964 року Київську ГЕС урочисто відкрили, а через три місяці вона дала першу електроенергію.

Розміри київського водосховища справді вражають – його площа становить 922 км², довжина – близько 100 км, а максимальна ширина – 14 км. Максимальна глибина київського моря – 14-16 метрів.

На півночі воно майже сягає кордону з Білорусією, яке східна частина (територіально Чернігівська область) входить до складу Міжріченського регіонального ландшафтного парку, створеного 2002 року.

До Київського водосховища впадають річки Прип’ять, Тетерів, Уж, Ірпінь та інші.

Радіоактивний мул та аварія на Чорнобильській АЕС

Навесні 1986 року сталася аварія на Чорнобильській атомній електростанції і величезна кількість радіонуклідів потрапила до води річки Прип’ять. Тоді саме Київське море стало своєрідною буферною зоною між Прип’яттю та Дніпром.

Води Прип’яті впадали в київське море, яке стояло на шляху до Дніпра, і швидкість течії різко падала через невелику глибину водосховища. У цей час радіація починала активно осідати на дно "моря" та не "заражала" води Дніпра.

Внаслідок цього дно київського моря сьогодні вкрите радіоактивним мулом, а купатися у водоймі суворо не рекомендується.

Яку небезпеку таїть у собі київське водосховище

На думку деяких міжнародних експертів, київське водосховище є одним із найнебезпечніших об’єктів на планеті. Вони стверджують, що аварійність Київської ГЕС становить понад 93% і у разі непередбаченої ситуації греблі можуть зруйнуватися.

У свою чергу інженери-будівельники Київської ГЕС запевняють, що споруда може витримати землетрус до 7 балів. А звалитися дамба може лише в тому випадку, якщо до неї потрапить атомна бомба чи метеорит діаметром 100 метрів.

Де знаходиться київське море

Київське море розташоване на півночі від Києва в районі Вишгорода.

Найзручніше туди діставатися власним транспортом, але можна доїхати і громадським.

Наприклад, з автостанції №2 "Київ Полісся" та зі зупинки транспорту біля станції метро "Героїв Дніпра" ходять автобуси та маршрутки до населених пунктів, які розташовані на березі київського моря.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві рятувальники виявили десятки небезпечних "м’ячиків". Вибухонебезпечні боєприпаси з’явилися в одній із столичних лісопаркових зон після падіння уламків ворожої ракети Х-101.