Десятки ракет в одну точку: росіяни намагалися розбити дамбу на ДніпроГЕС

ДніпроГЕС може повторити долю Каховської ГЕС

Росіяни неодноразово намагалися вивести з ладу Дніпровську ГЕС. З початку вторгнення нею прилетіло щонайменше 40 ракет різного типу, і це крім дронів.

Про це розповів член комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Сергій Нагорняк в ефірі "Новини.LIVE". Він говорить, росіяни хочуть зробити з цією електростанцією те саме, що і з Каховською ГЕС.

За його словами згадані ракети це те, що прилетіло лише на територію станції ДніпроГЕС-1 та ДніпроГЕС-2.

"Найгірше не тільки те, що ворог намагався вивести цю гідроелектростанцію з ладу, а він намагався повторити те, що він зробив з Каховською ГЕС. Ворог прицільно бив в одну точку і в неї прилітало 4-5 ракет для того, щоб збити греблі та прорвати її", — сказав Нагорняк.

Нардеп зазначив, що росіяни й надалі намагатимуться втілити у життя свої задуми, тому Україні треба докласти максимум зусиль, щоб захистити свої об’єкти від нових обстрілів.

Як повідомлялося раніше, виконавчий директор ДПЕК Дмитро Сахарук раніше попередив українців про те, що зима буде важкою у плані відключень світла, а тому кожен має розраховувати на свої сили, щоб не залишитись зовсім без електрики.