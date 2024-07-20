Вода не дійде навіть до кабінки на пляжі: гідролог пояснив чому не варто боятися погроз Москви вразити Київську ГЕС

Це питання не варто розглядати навіть теоретично

Погрози прес-секретарки МЗС Росії Марії Захарової щодо можливого підриву греблі Київської гідроелектростанції (ГЕС) та Канівського водосховища смішні і не несуть небезпеки для киян, адже просто неможливо знищити ГЕС з повітря. Про це в коментарі "Телеграфу" сказав гідролог, доктор географічних наук Віктор Вишневський.

– Наскільки загрозливі ці дурнуваті погрози для Києва? Наприклад, на пляжі в Гідропарку, вода не дійде навіть до кабінки для перевдягання. Тому що ширина напірного фронту Київської ГЕС, тобто звідки вода може витікати, становить 42 кілометри. Яка може бути ракета, яка може зруйнувати щось, довжиною в 42 кілометри? Це абсурд! – каже науковець.

Крім того, за словами гідролога, навіть якщо уявити, що гребля може бути пошкоджена ворогом, ніякої катастрофи в столиці не станеться.

– Водосховище має нормальний підпірний рівень 103 метри. Практично весь Київ знаходиться на позначках значно вище, ніж 103 метри. Тільки смуга вздовж Дніпра, на Нижніх садах має позначку менше 103 метрів. Ця частина потенційно затоплювана. Але! Лише в тому випадку, коли замість ГЕС, завширшки 300 метрів, утворюється суцільна дірка. Та я поки не чув, щоб комусь вдавалося зробити таку дірку ззовні.

Поділ і Оболонь мають висоту близько до показника у 103 метри, але ж річ у тім, що навіть якщо діра [в греблі] утвориться, то вода рухаючись до низу, матиме меншу висоту, бо будь-який прорив води супроводжується розпластуванням. Тому навіть теоретичної загрози для Києва немає, — резюмував Віктор Вишневський.

Нагадаємо, що днями Марія Захарова заявила, що Київ готує руйнування греблі Київської ГЕС та Канівського водосховища, і це, мовляв, "стане черговою цинічною провокацією проти РФ".