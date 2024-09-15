Київ на картинах Тараса Шевченка: які місця зобразив геній (фото)

Видатний українець хотів купити будинок та оселитися у столиці

Київ для Тараса Григоровича Шевченка був одним із улюблених міст і доля неодноразово пов’язувала його зі столицею. Поет та художник з перервами прожив у Києві кілька років і дуже багато малював у цей час. На його картинах збереглися контури столиці XIX століття.

Завдяки мистецькому таланту Шевченка ми можемо подивитись за знайомі київські локації через призму сторіч. Цікаво, що Кобзар чудово володів як олівцем, так і аквареллю. При цьому всі його малюнки наповнені динамікою та чудово передають колорит того часу.

"Телеграф" ділиться з читачами цікавими картинами авторства Тараса Шевченка, на яких зображено Київ.

Київські сторінки життя Тараса Шевченка

Тарас Шевченко

Вперше Тарас Шевченко відвідав Київ у 20-х роках ХІХ століття у супровідній групі свого поміщика Енгельгардта. Потім він повернувся сюди вже у студентські роки.

У 1846 році Шевченко отримав роботу у Києві — замальовувати для археологічної комісії історичні пам’ятки, оскільки фотографій тоді ще не було.

Він орендував кімнату в будинку на Козьєболотній вулиці і дуже багато малював у цей період. Сьогодні в цій будівлі розміщується літературно-меморіальний будинок-музей імені Шевченка.

Аскольдова могила

Під час перебування в Києві Шевченко працював над створенням альбому "Мальовнича Україна" і багато для цього трудився. Він робив замальовки краєвидів Києва середини XIX століття. Цей час дослідники називають "щасливими сторінками" в житті Кобзаря.

Однак 1847 року його затримали за підозрою в участі в Кирило-Мефодіївському братстві. Тараса Шевченка взяли під варту на поромі під час переправи через Дніпро поблизу сучасного мосту Патона.

Кобзаря хоч і не визнали членом забороненого товариства, але знайшли в нього революційні твори і аж до 1857 року він перебував у засланні.

Вхід до Києво-Печерської лаври

Повернувся Тарас Григорович до Києва лише у 1859 році. Оселився він на Пріорці і багато гуляв містом. Виїжджаючи з України, він був упевнений, що найближчим часом повернеться до Києва назавжди і купить тут будинок… На жаль, цим мріям не судилося збутися — поет помер 10 березня 1861 року на чужині, у Санкт-Петербурзі.

Останній раз Київ зустрічав та проводжав генія у травні 1861 року. За заповітом самого Шевченка його прах перевезли в Україну та поховали на Чернечій горі біля міста Канева. Відспівували його на Поштовій площі у церкві Різдва Христового в Києві.

Київ на картинах Шевченка

На картинах Шевченка можна побачити Михайлівський монастир, Софію Київську, Києво-Печерську лавру, а також те, як раніше виглядала Аскольдова могила.

Художник замальовував і київський університет, Олександрівський собор, схили Дніпра та загальні краєвиди Києва.

Також вважається, що частину його робіт було втрачено.

Дальні Печери Києво-Печерської лаври

Дніпро

Михайлівський монастир

Софія Київська

Олександрівський собор

Київський університет

Вид з лівого берега Дніпра на правий

Дніпровські схили

У храмі

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядав Київ 113 років тому. На той час невід’ємною частиною життя Києва були вуличні базари, де велася жвава торгівля. На ярмарках завжди було багатолюдно, а торговці пропонували покупцям різні товари — від глиняного посуду до страв української кухні.