Як виглядав Поділ понад 120 років тому: опубліковано унікальні фото у кольорі

Ретрознімки здатні "оживити" історію

Київ у всі часи зачаровував своїм неповторним колоритом та особливою енергетикою. Однією з перлин столиці безсумнівно є Поділ — один із найкрасивіших та найпрестижніших районів Києва. За часів Київської Русі ця місцевість була центром торгівлі та осередком різноманітних майстерень.

Кілька століть тому на Подолі розміщувалися ремісничі квартали та головний міський порт. На той час територія сучасного Подільського району називалася Нижнє місто і з Верхнім містом його поєднував Андріївський узвіз.

Редакція "Телеграфу" пропонує вам здійснити подорож у далеке минуле та подивитися яким же був Поділ на початку 1900-х років. Саме так виглядала ця історична місцевість 120 років тому.

Як виглядав Поділ на початку 1900-х років

Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені Заболотного опублікувала унікальні світлини київського Подолу початку ХХ століття. Ці фотографії тривалий час зберігалися в архівах і їх практично ніхто не бачив.

Знімки були зроблені українським мистецтвознавцем, етнографом, археологом, істориком, музейним працівником Данилом Михайловичем Щербаковським.

Поділ — це один із найдавніших районів столиці, який відомий з часів Київської Русі. Тут з давніх-давен велася жвава торгівля і знаходилося безліч майстерень, магазинів і невеликих крамниць.

Трагічний відбиток на долю Подолу наклала страшна пожежа 1811 року, яка почалася неподалік Церкви Миколи Притиска. За три липневі дні вогонь повністю знищив понад 2000 будівель та 15 культових споруд.

Район довелося відбудовуватипросто з "нуля" і цим зайнявся київський архітектор Меленський. Завдяки йому на Подолі замість вузьких звивистих вуличок з’явилися геометрично правильні вулиці, які ми можемо спостерігати й сьогодні.

Родзинка Подолу – це його самобутні дворики з унікальним колоритом. Також тут розташована велика кількість храмів та історичних пам’яток.

Звісно ж, багато нині відомих і популярних у мешканців та гостей столиці локацій у минулому мали зовсім інший вигляд. І саме завдяки унікальним фотографіям ми можемо побачити, яким був Поділ 120 років тому.

Нагадаємо, що понад 100 років тому центром Києва розгулювали верблюди. Цих витривалих ссавців використовували для перевезення вантажів і навіть залучали їх до участі у церемоніальних парадах.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядав Київ 113 років тому. На той час невід’ємною частиною життя Києва були вуличні базари, де велася жвава торгівля. На ярмарках завжди було багатолюдно, а торговці пропонували покупцям різні товари — від глиняного посуду до блюд української кухні.