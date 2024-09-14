Як жив Київ у 60-х роках: опубліковано яскраві кадри кінохроніки з минулого (відео)

Віртуальна подорож у минуле

Столиця України може похвалитися багатовіковою історією та безліччю колоритних місць. Цікаво, що багато нині відомих і популярних у мешканців та гостей столиці локацій в минулому виглядали зовсім інакше.

На опублікованому унікальному відео можна побачити, як жила столиця України 58 років тому. На кадрах автори зняли будні киян, які поспішають по своїх справах, прогулюються центральними вулицями столиці та розважаються в ресторанах.

Редакція "Телеграфу" вирішила поділитися з підписниками кінохронікою з 60-х, яка багатьом має здатися цікавою. Бажаємо приємної подорожі у часі!

Так, у документальному міні-фільмі під назвою "Київський етюд" показано життя пересічних киян у 1966-му році. На кадрах можна розгледіти Червоний корпус Київського національного університету імені Шевченка, столичні парки та сквери, Хрещатик та ще багато знайомих кожному киянину місць.

Також у фільмі показано Софійський собор, який був збудований у першій половині XI століття у центрі Києва. Згідно з науковими дослідженнями, заснований він був ще Володимиром Великим, а завершив будівництво його син Ярослав.

У 1934 році став музеєм — Софійським заповідником. Нині він є осердям Національного заповідника "Софія Київська", одного з найбільших музейних центрів України, який включає також Золоті ворота ХІ століття, Кирилівську церкву ХІІ століття та Андріївську церкву XVIII століття.

У кадр оператора потрапила й одна з найвідоміших споруд у Києві — Будинок із химерами на вулиці Банковій. Архітектор цього славетного дому – Владислав Городецький, який збудував його у 1901-1903 роках як прибутковий будинок із житловими кімнатами для своєї родини.

У фільмі також можна побачити легендарний київський ресторан "Метро". Заклад міг одночасно вмістити 1,5 відвідувачів та славився своєю фірмовою котлетою з однойменною назвою.

У ресторані було 13 залів та простора літня тераса на верхньому поверсі. Саме звідси відкривався шикарний краєвид на Київ і в теплу пору року тут було дуже складно знайти вільний столик.

Крім цього, в унікальній кінохроніці ви зможете побачити багато цікавих локацій Києва 1966-х років. Бажаємо приємної подорожі у часі!

Сценарій – Л.Волинського. Режисер-оператор – Е.Тімлін. Композитор – В.Губа. Редактор – А. Крохмальний. Звукооператор – Г.Чупаков.

Українська студія хронікально-документальних фільмів.

Нагадаємо, що в мережі була опублікована унікальна кінохроніка, на якій можна побачити, як проходило будівництво найвідомішого туристичного об’єкту в Києві та найвищого в Україні монумента "Батьківщина-мати".

Висота скульптури від п’єдесталу до кінчика меча становить 62 метри (з постаментом – 102 метри). В одній руці статуя тримає 16-метровий меч, а в іншій – величезний щит. Він має 13 метрів заввишки і 8 метрів завширшки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядав культовий київський заклад "Закарпатська троянда". Це була незвичайна винна крамниця з цікавою родзинкою — у підвалі продавалися вина з бочок і дегустація проводилася прямо на місці.