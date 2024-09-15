Киев на картинах Тараса Шевченко: какие места изобразил гений (фото)

Выдающийся украинец хотел купить дом и поселиться в столице

Киев для Тараса Григорьевича Шевченко был одним из любимых городов и судьба не раз сводила его со столицей. Поэт и художник с перерывами прожил в Киеве несколько лет и очень много рисовал в это время. На его картинах сохранились очертания столицы XIX века.

Благодаря художественному таланту Шевченко мы можем взглянуть за знакомые киевские локации через призму столетий. Интересно, что Кобзарь отлично владел как карандашом, так и акварелью. При этом все его рисунки наполнены динамикой и прекрасно передают колорит того времени.

"Телеграф" делится с читателями интересными картинами авторства Тараса Шевченко на которых изображен Киев.

Киевские страницы жизни Тараса Шевченко

Тарас Шевченко

Впервые Тарас Шевченко посетил Киев в 20-х годах XIX века в сопровождающей группе своего помещика Энгельгардта. Затем он вернулся сюда уже в студенческие годы.

В 1846 году Шевченко получил работу в Киеве — зарисовывать для археологической комиссии исторические памятники, поскольку фотографий тогда еще не было.

Он арендовал комнату в доме на Козьеболотной улице и очень много рисовал в этот период. Сегодня в этом здании размещается литературно-мемориальный дом-музей имени Шевченко.

Аскольдова могила

Во время жизни в Киеве Шевченко работал над созданием альбома "Живописная Украина" и много для этого трудился. Он делал зарисовки видов Киева середины XIX века. Это время исследователи называют "счастливыми страницами" в жизни Кобзаря.

Однако в 1847 году он был задержан по подозрению в участии в Кирилло-Мефодиевском братстве. Тарас Шевченко был взят под стражу на пароме при переправе через Днепр вблизи современного моста Патона.

Кобзаря хоть и не признали членом запрещенного общества, но нашли у него революционные произведения и вплоть до 1857 года он находился в ссылке.

Вход в Киево-Печерскую лавру

Вернулся Тарас Григорьевич в Киев только в 1859 году. Поселился он на Приорке (в народе — Приварок) и много гулял по городу. Выезжая из Украины, он был уверен, что в ближайшем будущем вернется в Киев навсегда и купит здесь дом… К сожалению, этим мечтам не суждено было сбыться — поэт скончался 10 марта 1861 года на чужбине, в Санкт-Петербурге.

Последний раз Киев встречал и провожал гения в мае 1861 года. По завещанию самого Шевченко его прах перевезли в Украину и захоронили на Чернечьей горе возле города Канева. Отпевали его на Почтовой площади в церкви Рождества Христова в Киеве.

Киев на картинах Шевченко

На картинах Шевченко можно увидеть Михайловский монастырь, Софию Киевскую, Киево-Печерскую лавру, а также то, как раньше выглядела Аскольдова могила.

Художник зарисовывал и киевский университет, Александровский собор, склоны Днепра и общие виды Киева.

Также считается, что часть его работ была утрачена.

Дальние Пещеры Киево-Печерской лавры

Днепр

Михайловский монастырь

София Киевская

Александровский собор

Киевский университет

Вид с левого берега Днепра на правый

Днепровские склоны

В храме

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядел Киев 113 лет назад. В те времена неотъемлемой частью жизни Киева были уличные базары, где велась бойкая торговля. На ярмарках всегда было многолюдно, а торговцы предлагали покупателям разные товары — от глиняной посуды до блюд украинской кухни.