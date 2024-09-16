Колапси в метро Києва через повітряні тривоги: чи витримає підземка, відповідь КМДА

У години пік двері вагонів ледве зачиняються

У Києві повітряні тривоги продовжують створювати велике навантаження на громадський транспорт, особливо у період, коли росіяни перейшли до ранкових ракетних атак. Транспортний колапс у годину пік вранці особливо відчутний у метрополітені, як це сталося, наприклад, 5 вересня.

В КП "Київський метрополітен" "Телеграфу" відповіли, чи не є ситуація критичною і, чи впорається міська влада з підвищенням навантаження.

Як кажуть у столичній підземці, у години пік вагони в середньому вміщують 170-200 пасажирів, а в міжпіковий період — до 170. Зрештою ці показники відповідають нормативам ДБН (Державні будівельні норми — Ред.) В.2.3-7:2018, але це не означає, що проблеми немає.

Відповідь КП "Київський метрополітен" на запит "Телеграфу"

5 вересня 2024 року, коли тривога у столиці тривала понад 9 годин, метрополітен перевіз 706 тисяч пасажирів. Це трохи перевищує середньодобовий показник серпня 2024 року — 695 тисяч.

У пресслужбі метрополітену запевняють, що у випадках несподіваного напливу пасажирів метрополітен вдається до оперативних заходів. Це може бути зачинення одних або всіх вхідних дверей, або навіть проїзд станції без зупинки. Розробляються і діють окремі графіки для робочих, вихідних та святкових днів, а також сезонні – для літнього та зимового періодів. Наприклад, з вересня 2024 року було зменшено інтервали руху поїздів. Тепер у ранкові години пік час очікування поїзда складає від 2 хвилин 45 секунд до 3 хвилин 45 секунд.

З усім тим, керівництво метрополітену запевняє, що готується до ще більшого навантаження, яке може виникнути згодом. Наразі підприємство має достатню кількість рухомого складу для обслуговування наявного пасажиропотоку. Тож у разі подальшого збільшення пасажиропотоку має адаптуватися.