Затори та кілометрові черги: затяжна повітряна тривога у Києві спровокувала колапс (фото, відео)

Київ пережив найдовшу повітряну тривогу

Вранці у четвер, 5 вересня, у Києві через тривалу повітряну тривогу почався транспортний колапс. У місті утворилися величезні черги на громадський транспорт, на дорогах масштабні автомобільні пробки, а в метро юрби людей.

Столицю паралізували кілометрові затори. Місцеві Telegram-канали публікують фото та відео.

Так, наприклад, на станції метро "Позняки" люди стоять навіть на сходах – не можуть спуститись на перон. З "Харківської" поїзд приходить переповнений. Інтервал руху 8-9 хвилин.

На Лісовій люди вистоюють довгі черги на громадський транспорт, щоб дістатися Правого берега.

Дніпровська набережна завмерла в нескінченній пробці.

Ситуація на в’їзді до міста не краща. У мережі пишуть, що Бориспільська траса перекрита. У пробці застрягли сотні автомобілів, включаючи рейсові автобуси.

Наразі тривогу у місті скасували. Однак її тривалість становила 9 годин 8 хвилин. Протягом ночі та ранкових годин міська влада неодноразово повідомляла про роботу системи протиповітряної оборони, яка відбивала атаки ударних безпілотників.

Ще о 7:00 мер Києва Віталій Кличко попереджав :"У повітряному просторі над столицею все ще присутні дрони. Потрібно залишатися в укриттях!".

Раніше "Телеграф" повідомив, що під час нічної російської атаки на Україну "шахедами" деякі дрони РФ залетіли на територію Білорусі. Там підняли в повітря винищувачі та збивали російські безпілотники.