Хвилину мовчання в Україні хочуть оголошувати по-новому: що саме пропонують

Хвилина мовчання починається щоденно о 9:00

Президента Володимира Зеленського закликали змінити підхід до реалізації щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Росії. Про її початок пропонується сповіщати з використанням системи оповіщення про повітряну тривогу.

Про це повідомила народна депутатка Наталія Піпа. Вона нагадала, що з 16 березня 2022 року діє указ президента про загальнонаціональну хвилину мовчання.

"Проте ці два роки хвилина мовчання проводиться в основному у закладах освіти, а в усіх інших сферах життя – за ініціативи громадських активістів Moment of honor community та свідомого, соціально відповідального бізнесу. У деяких містах, родини військових проводять хвилину мовчання, перекриваючи центральні вулиці о 9:00. І лише деколи, на вулицях та площах хвилина мовчання проводиться централізовано, за ініціативою місцевого самоврядування", — зазначила депутатка.

Вона повідомила, що подала депутатський запит до президента з проханням, щоб уряд застосував кращу практичну реалізацію відповідного указу глави держави. Зокрема, Піпа пропонує використати системи оповіщення цивільного захисту або інші інструменти, для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання на вулицях.

Своєю чергою у громадській організації "Вшануй" також закликали президента посилити роботу щодо вшанування памʼяті. Йдеться саме про хвилину мовчання. Також ГО закликало премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля впровадити і проконтролювати, як саме це доручення будуть виконувати на місцях.

"Закликаємо народних депутатів України, яким не байдужа культура памʼяті, підписати це звернення. Зміни працюють, коли одночасно і у громадянському суспільстві, і у владі є люди, які хочуть ці зміни впроваджувати", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на сайті Кабінету Міністрів України з'явилась петиція про створення мовної поліції. Також в ній просять про звільнення уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя.