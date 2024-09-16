Коллапсы в метро Киева из-за воздушных тревог: выдержит ли подземка, ответ КГГА

В час пик двери вагонов едва закрываются

В Киеве воздушные тревоги продолжают создавать большую нагрузку на общественный транспорт, особенно в период, когда россияне перешли к утренним ракетным атакам. Транспортный коллапс в час пик утром особенно ощутим в метрополитене, как это произошло, например, 5 сентября.

В КП "Киевский метрополитен" "Телеграфу" ответили, не является ли ситуация критической и справится ли городская власть с повышением нагрузки.

Как говорят в столичной подземке, в часы пик вагоны в среднем вмещают 170-200 пассажиров, а в межпиковый период — до 170. В конце концов эти показатели соответствуют нормативам ДБН (Государственные строительные нормы — Ред.), но это не значит, что проблемы нет.

Ответ КП "Киевский метрополитен" по запросу "Телеграфа"

5 сентября 2024 года, когда тревога в столице продолжалась более 9 часов, метрополитен перевез 706 тысяч пассажиров. Это несколько превышает среднесуточный показатель августа 2024 года — 695 тысяч.

В пресс-службе метрополитена уверяют, что в случаях неожиданного наплыва пассажиров метрополитен прибегает к оперативным мерам. Это может быть закрытие одной или всех входных дверей, или даже проезд станции без остановки. Разрабатываются и действуют отдельные графики для рабочих, выходных и праздничных дней, а также сезонные для летнего и зимнего периодов. К примеру, с сентября 2024 года были уменьшены интервалы движения поездов. Теперь в утренние часы пик время ожидания поезда составляет от 2 минут 45 секунд до 3 минут 45 секунд.

Со всем тем руководство метрополитена уверяет, что готовится к еще большей нагрузке, которая может возникнуть впоследствии. В настоящее время предприятие имеет достаточное количество подвижного состава для обслуживания пассажиропотока. Поэтому при дальнейшем увеличении пассажиропотока должно адаптироваться.