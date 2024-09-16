Оренда квартир у Києві дорожчає: в якому районі можна знайти найдешевші варіанти

Актуальна інформація для тих, хто шукає житло у столиці

Влітку ціни на оренду квартир у Києві радували своєю відносною стабільністю, проте на початку осені вони почали стрімко зростати. У деяких районах столиці орендоване житло подорожчало одразу на кілька тисяч гривень, а найдешевші варіанти миттєво зникають з сайтів по пошуку житла.

Експерти зазначають, що найбільше зростання цін фіксується на оренду двокімнатних квартир. Про стан ринку нерухомості у Києві докладніше розповіли на офіційному сайті ЛУН.

Загалом ціна на оренду квартири в столиці залежить від району, наявності ремонту, поверху, екологічної обстановки, інфраструктури, стану самого будинку та рівня його комфорту.

Так, середня вартість оренди 1-кімнатної квартири у столиці становить 15 тисяч гривень. За останні півроку ціна на оренду однокімнатної квартири в столиці зросла на 15%.

Вартість оренди 1-кімнатної квартири

Найдорожче орендувати 1-кімнатну квартиру, яка розташована у Печерському (36 000 гривень), Шевченківському (25 000 гривень) та Голосіївському (19 500 гривень) районах Києва.

Найдоступніші ж для оренди однокімнатні квартири можна знайти в Дніпровському (15 000 гривень), Святошинському (14 000 гривень) та Деснянському (10 000 гривень) районах столиці.

Вартість оренди 1-кімнатної квартири у Києві по районам

Вартість оренди 2-кімнатної квартири у Києві становить у середньому 20 тисяч гривень на місяць. За останні півроку ціна на оренду двокімнатної квартири в столиці зросла на 17%.

Вартість оренди 2-кімнатної квартири

Найдорожче орендувати 2-кімнатну квартиру у Печерському (45 600 гривень), Шевченківському (35 000 гривень), Голосіївському (28 000 гривень) та Солом’янському (24 300 гривень) районах Києва.

Середні ціни на 2-кімнатне житло спостерігаються в Оболонському ( 21 000 гривень) та Дарницькому (18 000 гривень) районах столиці.

Найдоступніші для оренди двушки представлені у Дніпровському (16 000 гривень), Святошинському (17 000 гривень) та Деснянському (11 000 гривень) районах.

Вартість оренди 2-кімнатної квартири у Києві по районам

Зросли ціни і на оренду трикімнатної квартири – їхня вартість стартує від 19 000 гривень на місяць. За останні півроку ціна на оренду трикімнатної квартири у столиці зросла на 8%.

Найдорожче житло залишається у Печерському (66 300 гривень), Шевченківському (53 800 гривень) та Голосіївському (40 000 гривень) районах Києва.

Найдоступніші ж варіанти можна знайти в Дніпровському (27 000 гривень), Дарницькому (22 000 гривень) та Святошинському (22 000 гривень), а також у Деснянському (14 000 гривень) районах.

Варто зазначити, що інформація про оренду 3-кімнатної квартири в Деснянському районі відсутня через брак актуальних даних.

Згідно з даними сайту ЛУН, у вересні значно зріс попит на орендоване житло. В середньому квартиру орендують за п’ять днів з моменту публікації оголошення.

Однак найдоступніші варіанти, за словами фахівців, не затримуються на профільних ресурсах і кілька годин.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві здають в оренду Vip-котедж з обсерваторією, концертним залом та більярдом. Будинок збудований у класичному стилі з червоної цегли і має площу 913 квадратних метрів.