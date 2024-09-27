З +27 до 18 градусів вдень: коли буде похолодання в Києві

Осінь починає нагадувати про себе

У столиці одночасно панують хмарність та висока денна температура. Така погода протримається майже до кінця тижня, однак у неділю очікується невелике похолодання.

Крім того, 29 вересня буде дрібний дощ. Про це інформують в Sinoptik.

Хмарна погода, 27 вересня, триматиметься весь час. Опадів не прогнозується. Денна температура підвищиться до +26 градусів, а нічна опустилась до +18 градусів. Найбільша сила вітру прогнозується у денний час — легкі 3 м/с.

Перша половина суботи, 28 вересня, очікується ясною, але вже після обіду з'являться хмари. Повітря вдень прогріється до +27 градусів, а вночі охолоне до +18 градусів. Максимальні пориви вітру будуть у денний час — легкі 3 м/с.

У неділю, 29 вересня, передбачається похмура погода. Синоптики також прогнозують дрібний дощ вдень, який має закінчитись ввечері. Температура на початку другої половини доби сягне +18 градусів, а вночі опуститься до +13 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить тихих 0 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україні серйозно зміниться погода.