До +14 та дощі: в Україні вже скоро серйозно зміниться погода, названі дати

Синоптики дали прогноз на кінець вересня

Вже найближчими вихідними погода в Україні почне змінюватися з теплої та сонячної, на більш прохолодну та восени. Проте остаточно стійкого зниження температури повітря ще далеко.

Про це у своєму Telegram-каналі написала синоптик Наталія Діденко. З її слів, відчутне похолодання прийде в неділю, 29 вересня.

"Комусь навіть зараз не вистачає тепла, хтось радіє тривалому сонцю, хтось скаржиться на суху погоду, хтось чекає хоча б на точку дощів, комусь слабкий вітер не підходить", — написала Діденко.

За даними сайту Укргідрометцентру, у суботу, 28 вересня, у західній частині країни очікуються дощі. В решті областей буде хмарно. Температура повітря при цьому триматиметься по всій країні на рівні +26...28 градусів.

Проте вже 29 вересня очікується значне похолодання. Синоптики прогнозують, що температура повітря у цей день впаде до +13...+14 градусів вдень у західних областях. У північній частині очікується 18. У центрі — до +22.. +23. У південній частині України – до +25. А на сході – до +26. Західні області знову накриються дощами.

Нагадаємо, раніше Телеграф писав про те, що синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич розповів, якою в Україні буде погода до кінця вересня.