С 27 до 18 градусов днем: когда будет похолодание в Киеве

Осень начинает напоминать о себе

В столице одновременно царят облачность и высокая дневная температура. Такая погода продержится практически до конца недели, однако в воскресенье ожидается небольшое похолодание.

Кроме того, 29 сентября будет кратковременный дождь. Об этом сообщает Sinoptik.

Облачная погода, 27 сентября, будет держаться все время. Осадков не прогнозируется. Дневная температура повысится до +26 градусов, а ночная опустилась до +18 градусов. Наибольшая сила ветра прогнозируется в дневное время – легкие 3 м/с.

Первая половина субботы, 28 сентября, ожидается ясной, но уже после обеда появятся облака. Воздух днем прогреется до +27 градусов, а ночью остынет до +18 градусов. Максимальные порывы ветра будут в дневное время – легкие 3 м/с.

В воскресенье, 29 сентября, предполагается пасмурная погода. Синоптики прогнозируют мелкий дождь днем, который должен закончиться вечером. Температура в начале второй половины суток достигнет +18 градусов, а ночью опустится до +13 градусов. Сила ветра в этот день не превысит тихих 0 м/с.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, когда в Украине серьезно изменится погода.