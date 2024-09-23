Вересневе літо: якою буде погода цього тижня

"Літо" все ж добігає кінця

Останній тиждень вересня обіцяє українцям теплу, майже літню погоду. Картину можуть зіпсувати дощі, що пройдуть у деяких областях.

Про це йдеться у прогнозі "Погода та радар". Зазначається, що температура повітря вдень у цей період коливатиметься в районі +22…+28 градусів.

Новий тиждень розпочнеться з ясної та сонячної погоди по всій країні, проте пізніше широкий атлантичний циклон почне витісняти тепле повітря із заходу на схід. Це призведе до виникнення локальних гроз та посилення вітру.

З вівторка і до кінця тижня ця картина спостерігатиметься у західних областях, але потім під роздачу потраплять і центральні. В решті частин варто чекати сухої погоди зі змінною хмарністю.

У другій частині тижня посилиться вітер із півдня і в деяких випадках може розігнатися до штормових показників.

Ближче до вихідних сильні опади очікуються у західних областях, а також можливі у північних. У центрі та на сході залишатиметься сухо.

Як повідомлялося раніше, тепла погода в Україні призвела до того, що у деяких містах знову зацвіли каштани.