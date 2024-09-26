Небо затягнуло хмарами: чи похолодає у Києві найближчими днями

Краще не залишати вдома парасольки

Наразі у столиці України панує хмарність та іноді йдуть дощі. Покращення погоди найближчим часом не очікується.

Хоча над містом будуть хмари, однак на показники термометрів вони майже не вплинуть. Вдень температура коливатиметься в межах +24…28 градусів, а вночі — +15…19 градусів, як свідчать дані сайту Meteofor.

Четвер, 26 вересня, принесе у місто хмарність та дрібні дощі. Синоптики прогнозують опади лише вранці. Денна температура підвищиться до +24 градусів, а нічна зафіксувалась біля +15 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить свіжих 9 м/с.

У п'ятницю, 27 вересня, весь час триматиметься сильна хмарність. Повітря вдень прогріється до +27 градусів, а вночі охолоне до +18 градусів. Максимальні пориви вітру очікуються вранці-вдень — свіжі-сильні 10-11 м/с.

Перший вихідний, 28 вересня, лише у денний час буде ясним. Температура вдень сягне +28 градусів, а вночі опуститься до +19 градусів. Найбільша сила вітрів прогнозується на початку другої половини доби — свіжі 10 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди до кінця тижня в Україні. Місцями очікується до +5 градусів вдень.