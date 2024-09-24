Від 5 до 30 градусів тепла: прогноз погоди до кінця тижня, де чекати дощів

Триває розкішний вересень

У вівторок, 24 вересня, погода в Україні буде однією з найтепліших у Європі. Більше того, весь тиждень стоятимуть аномально високі градуси, проте подекуди пройдуть дощі.

Як пояснив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, над територією України переважатимуть повітряні потоки південного та південно-східного спрямування, до нас почне надходити тепле повітря з Туреччини та країн Балканського півострова. Погода буде аномально теплою. Сильних дощів не буде, але у західній частині країни очікуються помірні опади.

За його прогнозами, у вівторок, 24 вересня, у більшості областей буде тепло та сухо. Вдень стовпчики термометрів покажуть +24…+29 градусів, у Карпатах прохолодніше – 18-23 градуси з позначкою "плюс".

У середу, 25 вересня, на заході та місцями у Приазов’ї пройдуть дощі, вночі на Закарпатті та в Карпатах можливі сильні дощі. На решті території переважно без опадів. Вночі градусники покажуть +10...+15 градусів, на північному сході +5...+10. Вдень повітря прогріється до +21…+26 градусів, у західних областях місцями буде 16-21 градус вище за нуль.

У четвер, 26 вересня, короткочасні дощі та грози можливі місцями у західній частині, а також у Криму та у Приазов’ї. У решті регіонів опадів не прогнозується. Вночі буде +10…+20 градусів. Вдень очікується +22…+27 градусів, у Карпатах – 16-21 градус тепла.

У п’ятницю, 27 вересня, невеликі дощі пройдуть на півночі України, в решті областей — сухо. Вночі градусники покажуть +13…+18 градусів, на півдні та узбережжі морів +16…+21. Вдень буде практично літо – 24-29 градусів тепла, на крайньому заході свіжіше – +18…+23 градуси.

У суботу, 28 вересня, дощитиме та прохолодно буде на заході. На решті території країни опадів не прогнозується. Вночі градусники покажуть +12…+18 градусів, на півдні та узбережжі морів +16…+21. Вдень у центрі, на сході та на півдні повітря прогріється до +25…+30 градусів, у північних та західних областях +17…+22.

У неділю, 29 вересня, західні, північні та центральні області накриє нестійка погода з дощами. А ось на сході та півдні ще буде тепло та сухо. Температура повітря вночі прогнозується на рівні +12...+17 градусів, вдень буде +23...+28. А ось у західних та північних областях прохолодніше, +17…+22 градуси.

Як повідомляв "Телеграф", через аномально теплу погоду в Україні наприкінці вересня зацвіли дерева. У Дніпрі цвіте груша, а у Херсоні — каштани.