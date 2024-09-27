У Києві на вихідних пройдуть продуктові ярмарки: адреси та райони

Ярмарки порадують вас помірними цінами та широким асортиментом товарів

На вихідних, 28 та 29 вересня, мешканців та гостей столиці запрошують відвідати продуктові ярмарки, які проходитимуть у різних районах Києва. Усі бажаючі зможуть тут придбати різноманітну продукцію: овочі та фрукти, зелень, бакалію, м’ясні вироби, соління, молочні продукти, мед та багато іншого.

Фермери чекають на покупців зі свіжими товарами на будь-який смак і гаманець. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Варто зазначити, що ціни на подібних сільськогосподарських ярмарках значно нижчі ніж у магазинах та супермаркетах. Крім цього, тут ви зможете особисто поспілкуватися із фермерами та дізнатися у них секрети отримання справжньої якісної продукції.

Ярмарок проходитиме з дотриманням усіх передбачених під час військового стану правил безпеки.

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та йти в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Перед тим, як відвідати ярмарки, рекомендуємо вам уважно ознайомитися з переліком локацій, на яких вони будуть організовані.

Так, сільськогосподарські ярмарки у суботу, 28 вересня, пройдуть за такими адресами:

У неділю, 29 вересня, ярмарки будуть організовані у столиці на наступних локаціях:

Крім цього, ви завжди можете відвідати комунальні ринки, розташовані за такими адресами:

КП "Бессарабський ринок" — Бессарабська площа, 2;

КП "Володимирський ринок" — вул. Антоновича, 115;

КП "Житній ринок" — вул. Верхній Вал, 16

Нагадаємо, картопля місцями в Україні зросла на 150% за один рік. Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові розповіла, чого чекати від цін далі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як у Києві будували легендарний Бессарабський ринок, який вважається одним із найстаріших і найдорожчих у столиці. Будівля базару, незважаючи на військові дії та революції, практично не змінилася з моменту свого відкриття і сьогодні продовжує виконувати свою головну місію – пропонує покупцям різноманітну продукцію.