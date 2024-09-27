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У Києві на вихідних пройдуть продуктові ярмарки: адреси та райони

Автор
Ганна Нестерова
Дата публікації
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Автор
Ярмарки у столиці проводяться щотижня Новина оновлена 27 вересня 2024, 13:12
Ярмарки у столиці проводяться щотижня. Фото Колаж "Телеграфу"

Ярмарки порадують вас помірними цінами та широким асортиментом товарів

На вихідних, 28 та 29 вересня, мешканців та гостей столиці запрошують відвідати продуктові ярмарки, які проходитимуть у різних районах Києва. Усі бажаючі зможуть тут придбати різноманітну продукцію: овочі та фрукти, зелень, бакалію, м’ясні вироби, соління, молочні продукти, мед та багато іншого.

Фермери чекають на покупців зі свіжими товарами на будь-який смак і гаманець. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Варто зазначити, що ціни на подібних сільськогосподарських ярмарках значно нижчі ніж у магазинах та супермаркетах. Крім цього, тут ви зможете особисто поспілкуватися із фермерами та дізнатися у них секрети отримання справжньої якісної продукції.

Ярмарок проходитиме з дотриманням усіх передбачених під час військового стану правил безпеки.

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та йти в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Перед тим, як відвідати ярмарки, рекомендуємо вам уважно ознайомитися з переліком локацій, на яких вони будуть організовані.

Так, сільськогосподарські ярмарки у суботу, 28 вересня, пройдуть за такими адресами:

У неділю, 29 вересня, ярмарки будуть організовані у столиці на наступних локаціях:

Крім цього, ви завжди можете відвідати комунальні ринки, розташовані за такими адресами:

  • КП "Бессарабський ринок" — Бессарабська площа, 2;
  • КП "Володимирський ринок" — вул. Антоновича, 115;
  • КП "Житній ринок" — вул. Верхній Вал, 16

Нагадаємо, картопля місцями в Україні зросла на 150% за один рік. Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові розповіла, чого чекати від цін далі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як у Києві будували легендарний Бессарабський ринок, який вважається одним із найстаріших і найдорожчих у столиці. Будівля базару, незважаючи на військові дії та революції, практично не змінилася з моменту свого відкриття і сьогодні продовжує виконувати свою головну місію – пропонує покупцям різноманітну продукцію.

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