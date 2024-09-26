Борщ став дорожчим: картопля за рік виросла в ціні на майже 150%, що буде далі

Борщовий овоч місцями виріс з 7 до 17,3 гривні за кілограм

В Україні з початку вересня спостерігається здорожчання картоплі. Є п'ять основних причин, які впливають на ціноутворення.

Як каже Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові для "Телеграфу", наразі на ринку є стабільна пропозиція картоплі, однак в певних регіонах ситуація може відрізнятись. Місцями за рік вартість овочу виросла на 147%.

За її словами, на ціни вплинули:

Пропозиція та регіони постачання. Більшість регіонів, які вирощують картоплю, розташовані на півночі та заході України. Наразі частина обсягів постачається з центральних областей. Крім того, врожай може зменшитись через погодні умови;

Витрати на логістику та збирання пізніх сортів;

Низька врожайність, якщо порівнювати з попередніми роками;

Погодні умови;

Зростання витрат на енергоносії та логістику.

Попович прогнозує, що в найближчий місяць вартість картоплі може зрости через збільшений попит, адже зменшиться пропозиція ранної картоплі та буде перехід до збирання пізніх сортів. Однак і різких та сильних стрибків очікувати не варто.

Ціни на картоплю в Україні

Вартість картоплі на гуртовому ринку "Шувар" нині у середньому складає 17,3 грн/кг, що на 147% більше ціни минулого року, яка була у цей час 7 грн/кг.

Тим часом згідно з "Мінфіном" наразі 1 кг картоплі коштує в середньому 26,32 гривні. Місяцем раніше цінник був меншим на 3,83 гривні — 22,49 гривні.

Картоплю молоду 1 кг у вересні можна придбати в середньому за 40,60 гривень, але у серпні її ціна складала 22,76, тобто на 17,84 гривні менше.

У вересні на картоплю рожеву 1 кг середній цінник складає 24,90 гривні. У серпні вартість була вища на 2,02 гривні — 26,90 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні знову подорожчає хліб.