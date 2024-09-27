На ринку дефіцит груші: яка її ціна наразі та чого очікувати надалі

Є два головні фактори, які впливають на ціноутворення

В Україні у першій декаді вересня дешевшала груша, але наразі спостерігається тенденція на здорожчання.

Як повідомила Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові для "Телеграфу", є дві основні причини, через які ціна почала збільшуватись. Місцями показник виріс удвічі.

За її словами, на вартість вплинули зниження площ для вирощування фрукта в Україні або на ринках основних постачальників, а також недостатній врожай через несприятливу погоду — засуху або заморозки.

Здорожчання товару може зберігатися й надалі, якщо імпортні обсяги не компенсують дефіцит, як прогнозує Попович.

Ціни на груші в Україні

Наразі груші на оптовому львівському ринку "Шувар" коштують 55 гривень, що вдвічі дорожче, аніж на початку осені.

Водночас у "Varus" грушу можна купити за 36,90 гривні 1 кг.

У "Novus" вартість 1 кг груші складає 49,99 гривні.

А тим часом "Сільпо" пропонує придбати кілограм груш за 55,0 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що картопля місцями в Україні виросла на 150% за один рік. Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові розповіла, чого очікувати від цін надалі.