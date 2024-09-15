Таке було тільки в еліти: які продукти в СРСР були доступні заможним людям

Зараз ці речі є у кожного

За часів Радянського Союзу людей намагалися зробити всіх рівними та однаковими. Проте можна було легко виділити з натовпу більш заможних людей. Соціальна нерівність проявлялася не тільки в розподілі житла, товарів чи автомобілів.

В СРСР дефіцит був поширеним явищем, що торкалося майже всіх сфер життя, зокрема й харчових продуктів. Проте навіть у часи тотальної нестачі деякі люди, що мають кошти, вплив та зв’язки, могли дозволити собі преміальні продукти, недоступні для більшості. "Телеграф" розповість, що було недоступним для людей у ті часи СРСР.

Твердий сир

У Радянському Союзі твердий сир був далеко не тим повсякденним продуктом, який ми звикли бачити на наших столах сьогодні. Більшість сирів, доступних для звичайних громадян, були плавленими та не вирізнялися високою якістю.

Тверді сорти, такі як пармезан, камамбер або чедер, вважалися справжньою рідкістю і були доступні лише для чиновників і впливових осіб. На столах звичайних людей можна було побачити хіба що "Російський", "Ярославський" або "Голландський" сир.

Морепродукти

Сьогодні креветки, мідії та інші морепродукти можна знайти в будь-якому супермаркеті, але в СРСР це була розкіш, доступна лише обраним та жителям морських регіонів.

Найпоширенішим морепродуктом на столах звичайних людей був звичайний оселедець, а риби, такі як окунь, минтай або форель, були справжнім дефіцитом. Однак еліта могла собі дозволити споживати креветок, устриць та навіть морських їжаків.

Готова їжа

В СРСР були доступні лише у вузьких колах заморожені напівфабрикати. Більшість з тих, що потрапляли у вільний продаж, були низької якості і їх було практично неможливо їсти.

Єдиним винятком були картопляні палички, що нагадували сучасну картоплю фрі. А для радянської еліти існував каталог спецпродуктів, де можна було замовити якісні напівфабрикати за надвисокою ціною.

Солодощі

В Радянському Союзі було багато цукерок та шоколаду, а їхні смаки були досить примітивними. Тому діти мріяли про дефіцитні батончики зі США та Європи, але такі ласощі були надзвичайно рідкісними і доступними лише для заможних родин. Часто радянські діти замість цукерок навіть топили цукор на ложці, щоб хоч якось побалувати себе.

Торти, які були доступні для більшості, переважно складалися з важких бісквітних коржів і жирного крему. Загалом усі солодощі в Радянському Союзі готувалися з великою кількістю цукру та олії, тому вони були не лише несмачними, а й дуже шкідливими.

Алкоголь

Алкоголь в СРСР був доступним, але його асортимент не вражав. Переважно це було пиво та горілка, які можна було знайти в будь-якому магазині. Іноді на прилавках з’являлися коньяк і шампанське, але їхня якість була дуже низькою. Про такі напої, як лікери, текіла чи віскі, більшість радянських громадян навіть не чули.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому в СРСР пиво наливали у трилітрові банки.