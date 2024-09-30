Украинцы задыхаются на улицах городов: названа точная причина ухудшения качества воздуха

На это повлияло сразу несколько факторов

В понедельник, 30 сентября, в Украине наблюдается временное ухудшение качества воздуха. Сразу в нескольких регионах страны зафиксировано повышение концентрации пыли, а люди жалуются на неприятный запах гари в воздухе, першение в горле и головокружение.

Причиной произошедшего стала мощная пылевая буря к западу от Каспийского моря. Об этом сообщили в пресс-службе "Гидрометцентра".

По последним спутниковым данным, пыль, попавшая в Украину сегодня утром распространяется по территории Киевщины, Житомирщины и северу Винницкой области.

Кроме ухудшения качество воздуха, украинцы одновременно ощущают отчетливый запах дыма. Это связано с тем, что дым и пыль стремительно распрастраняются из-за сильного, порывистого ветра. Ситуация с ухудшением качества воздуха будет наблюдаться еще пару дней.

"У земли мы имеем северный поток, поэтому задымление распространяется на нашу территории с северо-востока, где есть источники дыма. В то время как на высоте преобладает поток с юго-востока, как раз с места распространения пыли. Поэтому оба фактора загрязнения стремительно распространяются на Киевщину, где и будут оседать и останутся еще на несколько дней", — говорится в сообщении.

В то же время фиксируется мощная пылевая буря к западу от Каспийского моря из-за увеличения скорости порывов ветра. Буря уже приближается к Луганщине и также будет способствовать распространению значительного количества пыли, которая будет оседать в Украине.

В восточных, северных, Полтавской и Днепропетровской областях ожидается наибольшая концентрация пылевых частиц.

Рекомендации на время повышения загрязненности воздуха:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть воздухоочиститель, его следует включить на максимум.

Для справка: Пылевая буря — атмосферное явление в виде переноса больших количеств пыли (частиц почвы, песчинок) ветром с земной поверхности в слое высотой несколько метров со значительным ухудшением горизонтальной видимости. При этом наблюдается подъём пыли (песка) в воздух и одновременно оседание пыли на большой территории. В зависимости от цвета почвы в данном регионе, отдалённые предметы приобретают сероватый, желтоватый или красноватый оттенок.

Стоит также отметить, что несколькими днями ранее пылевая буря окутала некоторые области России. На следующий день облако песка и пыли добралось до Луганска. Об этом пишет "Реальна газета".

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве заметили необычную тучу. Местные стали предполагать, что бы это могло быть и опубликовали в соответствующие фото.