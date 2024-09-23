У вересні розквітли каштани: в одному з міст України дерева здивували "витівкою" (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Науковець вже пояснив таке явище
Через сприятливі погодні умови та незвичайно аномальну спеку у Дніпрі розквітли каштани, які зазвичай розпускаються навесні, впродовж квітня і травня. Таке явище помітили в центрі міста, на проспекті Дмитра Яворницького.
Про це повідомив дніпровський телеканал "Відкритий". За словами доцента кафедри фізіології та інтродукції рослин ДНУ ім. О. Гончара Анатолія Кабара, це явище в природі називається "повторним квітуванням". Воно виникає через те, що під час засухи рослини часто потрапляють під дію стресів.
Начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології Василь Гринчак водночас заявив, що через суху та спекотну погоду порушився процес вегетації. Тобто дерева знову зацвіли, сприймаючи цю жару як новий цикл.
"Таке явище цілком можливе, і це вже для нас стає потроху звичним", — заявив Гринчак.
Мешканці Дніпра мали можливість побачити унікальне природне явище і сфотографувати каштани, які пізно розквітли. А вченим ще доведеться дослідити дане унікальне природне явище.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, тепла погода в Україні призвела до того, що у деяких містах знову зацвіли каштани.