У вересні розквітли каштани: в одному з міст України дерева здивували "витівкою" (фото)

Науковець вже пояснив таке явище

Через сприятливі погодні умови та незвичайно аномальну спеку у Дніпрі розквітли каштани, які зазвичай розпускаються навесні, впродовж квітня і травня. Таке явище помітили в центрі міста, на проспекті Дмитра Яворницького.

Про це повідомив дніпровський телеканал "Відкритий". За словами доцента кафедри фізіології та інтродукції рослин ДНУ ім. О. Гончара Анатолія Кабара, це явище в природі називається "повторним квітуванням". Воно виникає через те, що під час засухи рослини часто потрапляють під дію стресів.

Начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології Василь Гринчак водночас заявив, що через суху та спекотну погоду порушився процес вегетації. Тобто дерева знову зацвіли, сприймаючи цю жару як новий цикл.

"Таке явище цілком можливе, і це вже для нас стає потроху звичним", — заявив Гринчак.

Мешканці Дніпра мали можливість побачити унікальне природне явище і сфотографувати каштани, які пізно розквітли. А вченим ще доведеться дослідити дане унікальне природне явище.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, тепла погода в Україні призвела до того, що у деяких містах знову зацвіли каштани.