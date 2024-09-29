Дивна хмара налякала киян: як вона виглядає і що це може бути (фото, відео)

Вже з’явилося безліч версій, що це було насправді в небі

Над Києвом нависла велика і незвичайна хмара. Деякі жителі міста припустили, що незабаром розпочнеться грозова злива, а інші кажуть, що це зовсім не хмара, а туман.

Відповідні фотографії та відео були опубліковані у мережі у неділю, 29 вересня. У коментарях під постом кияни почали писати свої здогади про те, що насправді це за заяву.

Очевидці кажуть, що це була лише хмара. І це не рідкість, особливо коли синоптики прогнозують короткочасний дощ.

Інші зазначають, що у небо піднявся туман. Він збирається в долині річки Ірпінь за ніч, а вітер із заходу тягне його у бік Києва.

Варто зазначити, що всього за кілька хвилин вітер розвіяв незвичайну хмару.

Інші коментарі з мережі

Згідно з прогнозами синоптиків з Укргідрометцентру, сьогодні в Києві не очікується дощ. Весь день буде хмарним.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Одесі помітили незвичайне явище — вода у Чорному морі змінила колір. З’явилися фото та відео, зроблені на пляжі у курортному місті.