Біля Чорнобиля помітили величезного сома-мутанта: його розміри просто вражають (відео)

Вражаючі кадри

Українським військовослужбовцям вдалося виявити у ставку-охолоджувачі Чорнобильської АЕС гігантську рибину. У кадр потрапив величезний прісноводний сом, який дійсно вражає своїми розмірами.

Рибу підгодовували хлібом та з цікавістю спостерігали за її трапезою. Відповідне відео було опубліковано на одному із YouTube-каналів.

Резервуар охолоджувача реактора Чорнобиля "подарував" популяціям сомів ізольоване довкілля, вільне від хижаків і наповнене рясним видобутком. Саме тому тут неодноразово помічали просто величезні екземпляри, які лякають своїми розмірами та виглядають як справжні монстри з фільмів жахів.

Українському військовослужбовцю також вдалося виявити одного з величезних сомів, який їв хліб і кружляв яскраво-зеленими водами ставка-охолоджувача.

"Прикормку закинули. Друзі, підкажіть, чим можна витягнути цю рибину", — прокоментував відео автор.

Користувачі платформи чоловікові порадили не чіпати сома, бо він випромінює радіацію і є дуже небезпечним.

Що відомо про сомів-мутантів з ЧАЕС

Як відомо, соми є активними хижаками та падальниками, які харчуються всим, що тільки можуть знайти — рибою, амфібіями, хробаками, птахами і навіть дрібними ссавцями. Ці "монстри" поглинають практично все, що здатне поміститися в їх величезних пащах.

У Чорнобилі вони практично не мають конкуренції за їжу і тому вони вже багато років є "господарями" резервуару охолоджувача реактора. Тут ідеальне середовище для їхнього зростання — соми живуть до 50 років і весь цей час ростуть.

На даний момент інформація про те, що соми в ставку-охолоджувачі ЧАЕС стали такими величезними через вплив радіації, не підтверджена.

Також немає свідчень, що ці гіганти харчувалися колись людьми чи птахами, хоча легенди про це відомі багатьом.

Нагадаємо, на Київщині під час розчищення озера водолаза атакував невідомий монстр. Після зустрічі з жахливою живою істотою чоловік отримав тяжку травму ока, опинився у лікарні та переніс серйозну операцію.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у водах Дніпра під Києвом виловили хижу рибу-мутанта із зеленим м’ясом. Таке незвичайне явище іноді зустрічається у природі, але вважається дуже рідкісним. Подібну рибу не рекомендується їсти, кажуть деякі фахівці, проте багатьох не лякає "зелене" м’ясо і його також використовують для приготування юшки.