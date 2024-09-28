Осінь не перешкода: на пляжах Одеси повно відпочивальників (фото, відео)

Люди насолоджуються останніми теплими днями

Незважаючи на прихід осені на пляжах курортної Одеси, залишається досить багатолюдно. Завдяки спекотному та сухому літу "оксамитовий" сезон цього року на Чорному морі триває до кінця вересня.

У соцмережах показали, як зараз виглядають пляжі Одеси і на опублікованих кадрах видно, що люди із задоволенням приймають сонячні ванни та купаються. На узбережжя приходять цілими сім’ями та великими компаніями.

Наприкінці вересня погода в Одесі ще дозволяє отримувати морську засмагу та насолоджуватися водними процедурами. На пляжах стало помітно менше курортників, але відпочиваючих все ж таки вистачає.

Вода в морі прозора і освіжаюча, а пісок на пляжі — чистий.

Деякі вважають за краще засмагати в купальниках і лежать на березі моря, а деякі просто насолоджуються теплими осінніми днями на лавках і шезлонгах.

Людей, які купаються та розважаються в морі також достатньо, хоча вода вже й прохолодна.

За прогнозами синоптиків, у вихідні, 28 та 29 вересня, в Одесі стоятиме тепла, практично безвітряна погода без опадів. Температура вдень досягне +20…+23°С.

Температура води на одеських пляжах тримається на позначці +20…+22°С.

Однак уже в жовтні прогнозується похолодання — можливі перші заморозки. Середня місячна температура повітря в жовтні 2024 року очікується на рівні 7-13 градусів тепла.

Нагадаємо, через аномально теплу погоду в Україні наприкінці вересня зацвіли дерева. У Дніпрі цвіте груша, а у Херсоні — каштани. Користувачі соцмереж почали активно обговорювати в коментарях таку природну аномалію.

Слід зазначити, що цвітіння деяких рослин вдруге (зазвичай восени) трапляється дедалі частіше. Така поведінка пояснюється тим, що аномально тепла погода восени обманює рослини, провокуючи повторне цвітіння. Вчені стверджують, що причиною повторного цвітіння саме каштанів є передчасне скидання листя, спричинене поразкою шкідників.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Одеському узбережжі помітили рідкісне природне явище. Його на відео зафіксували здивовані відпочиваючі у районі пляжу Відрада.