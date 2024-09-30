Шар бруду на машинах і не видно сонця: пилова буря накрила українські міста (фото та відео)

Очевидці показали, як на вулиці виглядає це явище

Частина українських регіонів наприкінці вересня накрила незвичайне явище — пилова буря. За ніч на машинах утворюється значний наліт із пилу та бруду. Вдень пил постійно відчувається у повітрі.

Відповідні кадри було опубліковано у різних місцевих пабликах. Зазначається, що у пиловій бурі зіткнулися Полтава, Суми, Харків та Дніпро, а до цього — східна частина України.

Очевидці кажуть, що буквально за ніч машини, що припарковані на вулиці, покриваються курним шаром.

Довідка: Пилова буря — атмосферне явище у вигляді перенесення великих кількостей пилу (часток ґрунту, піщин) вітром із земної поверхні в шарі заввишки кілька метрів із значним погіршенням горизонтальної видимості. При цьому спостерігається підйом пилу (піску) у повітря та одночасно осідання пилу на великій території. Залежно від кольору грунту в даному регіоні, віддалені предмети набувають сірого, жовтого або червоного відтінку.

Варто також зазначити, що декількома днями раніше пилова буря огорнула деякі області Росії, а потім Про пилову бурю в Ростовській області синоптики попереджали ще 28 вересня. Наступного дня хмара піску та пилу дісталася Луганська. Про це пише "Реальна газета".

Пил настільки багато, що вона піднімається в повітря і буквально закриває небо і сонце.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві помітили незвичайну хмару. Місцеві почали припускати, що це могло бути і опублікували у відповідні фото.