Окутан недоброй славой: как сейчас выглядит один из крупнейших недостроев Киева (фото)

Необычное место притягивает искателей приключений

В черте Киева есть множество необычных и интересных недостроенных зданий, которые по тем или иным причинам оказались заброшенными. Одной из самых больших и известных заброшек столицы считается Дом культуры на Виноградаре.

Это место должно было стать ярким "общественным ядром" района, но превратилось в недострой. Это место окутано городскими легендами и имеет дурную славу среди местного населения.

"Телеграф" решил рассказать своим читателям об этом необычном месте и показать, в каком состоянии оно находится на данный момент.

Важно: мы никого не призываем незаконно проникать на заброшенные территории недостроенных зданий. Большинство из них находится в аварийном состоянии и может нести угрозу вашей жизни. Будьте благоразумны и берегите себя!

Печальная история ДК на Виноградаре

Автор проекта жилого массива "Виноградарь" архитектор Эдуард Бельский хотел создать здесь целостное организованное пространство, которое выходило бы за рамки общепринятой в те годы типовой городской застройки.

"Общественным ядром" района должен был стать просторный дворец культуры. Предполагалось, что он будет иметь четыре этажа в высоту и включать в себя кинотеатр, пионерскую организацию, молодежный центр и кружки по интересам. Также планировали построить две сцены, раздевалки, гримерки и подсобные помещения.

В 1989 году началось строительство этого центра, который обещал стать весьма необычным зданием с архитектурно-визуальной точки зрения. Здание успели возвести лишь на 60-70%.

По неподтвержденным данным, на завершающем этапе строительства были обнаружены ошибки в проектировании фундамента здания и работы заморозили. Это произошло через три года после распада Советского Союза, в 1992 году.

В 1992 году работы были прекращены, объект не был законсервирован и конструкция осталась стоять под открытым небом. По состоянию на сегодняшний день недостроенный дом культуры медленно, но уверенно разрушается.

Заброшка находится прямо во дворе жилого массива, поэтому здесь частенько можно увидеть любителей экстремальных развлечений, а также лиц без определенного места жительства. Здесь часто находят трупы бездомных, а также происходят "разборки".

Территория имеет дурную славу, поскольку здесь было совершено немало самоубийств. Местные жители с настороженностью относятся к этому месту и стараются обходить недострой стороной.

Однако несмотря на многочисленные обращения киевлян о сносе аварийного здания, уничтожать его пока не планируют.

К примеру, киевский экскурсовод, диггер Кирилл Степанец показал один из проектов по реновации недостроя, созданный архитектором Анной Мокроповой.

Реализуют ли этот масштабный проект — неизвестно.

Где находится недостроенный дом культуры

Адрес: проспект Георгия Гонгадзе, 20-б

Напомним, в Киеве есть уникальное строение — Дом плачущей вдовы, который был построен в 1907-1908 годах в стиле раннего модерна. Дом имеет одну уникальную особенность — фасад здания украшен маскароном в виде головы женщины, которая "плачет" во время дождя.

Местные жители уверяют, что если подойти к особняку вплотную и постоять возле него в тишине несколько минут, то можно услышать мистический шепот.

Верить в привидения, которые, якобы, обитают в особняке или нет — это дело каждого из нас. Однако все жители и гости Киева признают, что этот монументальный дом однозначно является настоящей визитной карточкой столицы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о шикарном киевском особняке графини, который в один момент превратился в жуткую пыточную. Усадьба Уваровой является памятником архитектуры местного значения, однако в его застенках происходили страшные вещи от которых стынет кровь в жилах.