Вересень у Києві став рекордним місяцем підпалів військових авто: відомо, скільки злочинів розкрито

У поліції навчились оперативно розшукувати паліїв

У Києві палії продовжують знищувати військовий транспорт, й у вересні кількість таких пожеж досягла річного апогею. При цьому більшість злочинців вже затримана й перебуває під вартою, очікуючи завершення слідства й суду. Про це повідомляють в Головному управлінні Нацполіції України у м. Києві.

Статистикою щодо підпалів військових автівок у столиці "Телеграф" поцікавився в контексті скандальної історії зі згорілим на СТО пікапом. Нагадаємо, що фахівець ДСНС, викликаний на місце події, не побачив ознак підпалу (хоча їх пізніше знайшли незалежні експерти), а виніс вердикт, що зайнялась автівка через несправну електричну систему. Й на цей першочерговий висновок про ймовірну причину виникнення пожежі спирались представники Солом'янського районного управління поліції, коли не внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Принаймні на цьому наголошується й в офіційній відповіді від ГУ НП у м. Києві.

Та після розголосу та скарги власника спаленого пікапа до Офісу генпрокуратури справі дали ход. Київська міська прокуратура внесла відомості до ЄРДР. Дії невідомих паліїв кваліфіковані як "перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань" (ст. 114-1 Кримінального кодексу України), триває досудове розслідування.

За цією ж статтею розпочаті кримінальні провадження й за іншими випадками нищення майна військових, що мали місце у столиці. А їх з початку року зафіксовано 56, при цьому більше третини, а саме 21 підпал, були здійснені у вересні. Наразі розкритими є 75% злочинів цієї категорії, а саме 42.

- Згідно ст. 216 Кримінального процесуального кодексу України підслідність розслідування кримінальних проваджень вказаної категорії визначено за слідчими СБУ, – повідомили "Телеграфу" у ГУ НП у м. Києві.

У відповіді поліція Києва наголошує, що дві третини справ про підпали розкриті.

В масштабах країни з початку року транспорт, що належить військовим й мав би використовуватися ними для потреб фронту, спалахував 266 разів. При цьому в деяких випадках частково пошкоджені або знищені повністю були відразу кілька автівок.

- Переважно вік паліїв 18-35 років, але, на жаль є й випадки, коли представники РФ залучають до таких злочинів й неповнолітніх, – зазначила в коментарі нашому виданню речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець. – Їм обіцяють велику винагороду – в середньому від 700 до 3 000 доларів, але часто по факту вони нічого не отримають. Натомість їх затримують, поміщають під варту, де вони перебувають поки не постануть перед судом.

Також зазначу, що за фактами підпалів відкриваються кримінальні провадження як за ст. 194 КК України ("Умисне знищення або пошкодження чужого майна), так й вже згадана ст. 114-1 КК України, бо всі ці автомобілі, що були пошкоджені чи знищені, використовуються для потреб ЗСУ чи інших військових формувань. Відповідно, дії паліїв кваліфікуються як перешкоджання їхній законній діяльності. Хотілось би донести такий меседж до всіх, кого спокушають легкою наживою, що відповідальність невідворотна, – наголосила речниця.

Як повідомляв "Телеграф", днями у Києві "за гарячими слідами" затримали трьох місцевих чоловіків та одну жінку, які виконували завдання російських спецслужб ці знищення військових автівок.