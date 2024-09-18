Серія підпалів авто військових дібралась ще до одного міста: подробиці (відео)

Поліція вже знайшла підозрюваних

У Тернополі поліцейські затримали двох чоловіків за підозрою у підпалі авто військовослужбовців. Фігурантам справи загрожує тривалий термін ув’язнення.

Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Тернопільської області. Інцидент стався 17 вересня, близько 5-ї години ранку. Отримавши повідомлення про пожежу на вулиці Слівенській, поліцейські вирушили туди.

На місці вже були рятувальники, що гасили охоплені пожежею автівки ЗАЗ і Toyota. За попередньою інформацією, одне з авто належало військовослужбовцю ЗСУ.

Вулиця Слівенська на карті

Правоохоронці опитали місцевих мешканців і переглянули відео з камер спостереження. На кадрах були виявлені двоє чоловіків: один підпалював авто, а другий знімав процес на камеру свого телефону. Після передачі орієнтування на злочинців іншим підрозділам, поліцейські зуміли затримати одного зі зловмисників. У нього знайшли кадри підпалу авто.

Другого злочинця затримали за місцем проживання. На допиті чоловіки заявили, що їм пообіцяли грошову винагороду.

Затриманим оголосили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 ( Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України. У випадку визнання провини чоловікам загрожує термін ув’язнення до 8 років.

Наразі вирішується обрання запобіжних заходів. Триває слідство. Зазначається, що у затриманні брали участь і співробітники СБУ.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі правоохоронці затримали групу молодиків, які на замовлення ФСБ РФ підпалювали автомобілі українських військових. За два тижні вони намагалися знищити понад 15 службових позашляховиків.