Сентябрь в Киеве стал рекордным месяцем поджогов военных авто: известно, сколько преступлений раскрыто

В полиции научились оперативно разыскивать поджигателей

В Киеве поджигатели продолжают уничтожать военный транспорт, и в сентябре количество таких пожаров достигло годового апогея. При этом большинство преступников уже задержаны и находятся под стражей, ожидая завершения следствия и суда. Об этом сообщают в Главном управлении Нацполиции Украины в Киеве.

Статистикой по поджогам военных автомобилей в столице "Телеграф" поинтересовался в контексте скандальной истории со сгоревшим на СТО пикапом. Напомним, что специалист ГСЧС, вызванный на место происшествия, не увидел признаков поджога (хотя их позже нашли независимые эксперты), а вынес вердикт, что загорелся автомобиль из-за неисправного электрооборудования. И на это первоначальное заключение о вероятной причине возникновения пожара опирались представители Соломенского районного управления полиции, когда не внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР). По крайней мере, это отмечается и в официальном ответе от ГУ НП в г. Киеве.

Но после огласки и жалобы владельца сожженного пикапа в Офис генпрокуратуры делу дали ход. Киевская городская прокуратура внесла сведения в ЕРДР. Действия неизвестных поджигателей квалифицированы как "препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований" (ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины), продолжается досудебное расследование.

По этой же статье начаты уголовные производства и в других случаях уничтожения имущества военных, имевших место в столице. А их с начала года зафиксировано 56, при этом более трети, а именно 21 поджог, были совершены в сентябре. В настоящее время раскрыты 75% преступлений этой категории, а именно 42.

– Согласно ст. 216 Уголовного процессуального кодекса Украины подследственность расследования уголовных производств указанной категории определена за следователями СБУ, – сообщили "Телеграфу" в ГУ НП в г. Киеве.

В ответе полиция Киева отмечает, что две трети дел о поджогах раскрыты.

В пределах страны с начала года транспорт, принадлежащий военным и предназначавшийся для использования ими для нужд фронта, загорался 266 раз. При этом в некоторых случаях частично повреждены или уничтожены полностью были сразу несколько автомобилей.

- Преимущественно возраст поджигателей 18-35 лет, но, к сожалению, есть и случаи, когда представители РФ привлекают к таким преступлениям и несовершеннолетних, — отметила в комментарии нашему изданию представительница Офиса генпрокурора Надежда Максимец. – Им обещают большое вознаграждение – в среднем от 700 до 3 000 долларов, но часто по факту они ничего не получают. Вместо этого их задерживают, помещают под стражу, где они находятся, пока не предстанут перед судом.

Также отмечу, что по фактам поджогов открываются уголовные производства по ст. 194 УК Украины ("Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества"), так же как и по уже упомянутой ст. 114-1 УК Украины, поскольку все эти автомобили, поврежденные или уничтоженные, используются для нужд ВСУ или других военных формирований. Соответственно, действия поджигателей квалифицируются как препятствование их законной деятельности. Хотелось бы донести такой месседж до всех, кого соблазняют легкой наживой, что ответственность за нарушение закона неотвратима, – сказала спикер.

Как сообщал "Телеграф", на днях в Киеве "по горячим следами" задержали трех местных мужчин и одну женщину, выполнявших задачи российских спецслужб по уничтожению военных автомобилей.