У Києві на гарячому зловили ще чотирьох паліїв військових авто (фото)

Усіх чотирьох підозрюваних затримали протягом декількох годин "по гарячих слідах" після вчинення злочинів

У Києві затримали ще чотирьох паліїв військових автомобілів. Зловмисниками виявилися троє місцевих чоловіків і одна наркозалежна жінка.

Всі затримані віком від 21 до 34 років. Про це повідомили в Службі безпеки та Національній поліції.

Виявилося, що двоє з паліїв уже притягувалися до кримінальної відповідальності за крадіжки і наркоторгівлю. Раніше всі затримані окремо один від одного шукали швидкого заробітку на Телеграм-каналах. Саме таким чином фігуранти потрапили "до уваги" російських спецслужб, які запропонували їм гроші в обмін на співпрацю.

За вказівкою окупантів затримані кияни вишукували паркування військових авто. Потім підпалювали їх за допомогою легкозаймистих сумішей.

Протягом доби фігуранти спалили два службових позашляховики та мультівен українських захисників. Автівки знаходилися у столиці після виконання бойових завдань на фронті.

Задля доказів того, що робота виконана, палії знімали загоряння на камери своїх мобільних телефонів. Потім звітували російським кураторам.

Усіх чотирьох зловмисників було затримано протягом декількох годин "по гарячих слідах" після вчинення злочинів.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Рашіше "Телеграф" повідомляв, що у Києві затримали 5 молодиків, які підпалювали авто військових.