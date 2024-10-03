Авто військового підпалили, а поліція до останнього "не вірила": у Києві новий гучний скандал

Завдяки розголосу і зверненню до генпрокуратури справу про підпал розслідують

Від липня справа зі знищенням паліями автівки, що мала слугувати на фронті киянину та його побратимам, не розслідувалась. Правоохоронці не побачили підстав для відкриття кримінального провадження, спираючись на висновок інспектора ДСНС. При цьому родина бійця звернулась до незалежних експертів та отримала підтвердження того, що транспортний засіб був умисно підпалений невідомими. А ще одним підтвердженням цьому стало відео на російських пабліках, де був зафіксований цей момент. Натомість лише звернення до Офісу генпрокурора та розголос у соціальних мережах, здається, таки зрушив історію з мертвої точки. Принаймні поліція запевняє, що тепер вже точно проведе ретельне розслідування інциденту.

"Телеграф" з'ясував, чому один із резонансних злочинів намагалися "спустити на гальмах".

"По горячих слідах" справу про підпал не відкрили

За останні місяці майже щотижня з'являються новини про те, як вогонь нищить автівки для фронту в різних регіонах. Хоча такі злочини фіксувались й на початку повномасштабного вторгнення, але останнім часом вони набули масового характеру. За офіційною статистикою, яку нещодавно оприлюднив Офіс генерального прокурора, з початку року було зафіксовано 266 випадків підпалів машин військовослужбовців та волонтерів. Але принаймні один з таких випадків до статистики не потрапив. Йдеться про історію з пікапом, що мав використовуватися мінометною батареєю на чолі з киянином Андрієм Писаренком на передовій, але був спалений в столиці 27 липня. Її оприлюднила в соціальних мережах дружина військового – Дар'я після того, як не вдалось добитися не те що встановлення та пошуку винних, а навіть початку розслідування.

Як повідомила "Телеграфу" Дар’я, автомобіль Toyota Hilux для потреб підрозділу її чоловіка був переданий благодійним фондом "Гуркіт". Машина влітку перебувала на черговому техобслуговуванні на СТО, послугами якої користувались не раз для виконання певних робіт. Своєї черги вона чекала на відкритій території й саме там одного літнього дня несподівано зайнялась. На місце були викликані співробітники ДСНС, які й потушили вогонь, працювала на місці й слідчо-оперативна група райуправління поліції.

На місці події працювали і співробітники ДСНС, і слідчо-оперативна група поліції.

- Як почалась пожежа, працівники СТО не бачили, – зазначає Дар’я. – Але у мене не було сумнівів, що машину підпалили. З одного боку, через те, що про такі випадки, коли нищили транспорт військових або волонтерів, ставало відомо чи не щодня. З іншого, тому що не було претензій до технічного стану пікапу, який, як зазвичай, було ретельно перевірено після купівлі за кордоном. В тому числі це стосувалось й електрики. І спочатку в тому, що мав місце підпал, ніби не мав сумніву й інспектор ДСНС Олександр Кравчук. Але згодом, після приїзду на місце події одного з керівників Солом’янського управління поліції (за словами правоохоронців, це нібито був заступник начальника) його впевненість зникла і почала лунати фраза: "треба встановлювати причини".

Вже згодом з’ясується, що у висновку інспектор зазначить як ймовірну причину виникнення пожежі "несправність електричної системи автомобіля". Щодо версії займання машини "внаслідок стороннього джерела запалювання", то вона, на думку фахівця, не знайшла підтвердження.

Несправність електричної системи названа фахівцем ДСНС ймовірною причиною пожежі

- Обґрунтував інспектор це тим, що "на місці події не виявлено слідів створення умов, які б перешкоджали гасінню пожежі або її виявленню. Не виявлено також ознак застосування предметів, пристроїв та їх залишків, які б могли використовуватися як засоби підпалу", – зазначає Дар’я. – І це стало підставою для поліції, щоб не вносити відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР). Це стало відомо за місяць після пожежі, коли ми направили адвокатський запит до Солом’янського РУНП й отримали на нього відповідь.

Для внесення відомостей про знищення авто у ЄРДР поліція не знайшла підстав

На той момент ми вже мали результати дослідження двох незалежних експертів, які однозначно свідчили про умисне підпалення автівки. В розмові вони зазначали, що я не єдина дружина військового, яка звернулась до них з проханням надати висновки щодо причин займання машин. Знаю наразі про ще один випадок у Києві, коли так само умисно була знищена військова автівка, але кримінальне провадження відкрите не було. І про ще один, що трапився у Житомирі, написали у коментарях під моїм постом.

В коментарях згадують про схожий випадок з підпалом у Житомирі.

Дар’я також додає, що у серпні у російських ТГ-каналах з’явилось відео, на якому зафіксований момент підпалу автівки чоловіка. А в супутньому тексті містився заклик долучатися до цього ворожого руху протидії ЗСУ. Тож фактично це був ще один доказ того, що машину умисно спалили, а не вона загорілась сама внаслідок несправностей.

Ворожі ТГ-канали використали підпал машини військового у власних цілях.

- Нещодавно була оприлюднена інформація, що загалом по країні відкрито лише 266 кримінальних проваджень щодо підпалів машин військових та волонтерів, – продовжує пояснювати свою позицію Дар’я. – Але ми читаємо про такі випадки ледь не щодня, то можна зробити припущення, що реальна картина інша. В чому може бути системна проблема? Першими на місце подій приїжджають представники ДСНС та поліції, й вони вирішують, чи будуть вноситися дані про подію до ЄРДР, відкриватися кримінальне провадження і далі проводитися розслідування. Але чомусь не у всіх випадках трапляється саме так. Які мотиви приховування резонансних злочинів щодо військовослужбовців? Ми можемо тільки робити припущення.

Наступним нашим кроком стало звернення до Офісу Генерального прокурора, куди ми передали всі відомі нам факти й докази. Але варто розуміти, що довести хоча б до такої точки справу ми змогли завдяки тому, що і я – юристка, мій чоловік – адвокат, у нас багато друзів юристів. Тому нам трошки легше, ніж іншим було з цим мати справу. Але, з іншого боку, як і в інших в мене просто немає сил й енергії займатися тим, щоб щось доводити й вмовляти поліцію виконати свою роботу. Адже я окрім роботи маю ще обов’язок забезпечити потреби підрозділу мого чоловіка, наскільки можу, разом з фондом "Гуркіт". До речі, він відкрив банку, щоб придбати нову машину замість спаленої, і на неї люди вже закинули лише за перші дні вже більш ніж 100 тис. гривень.

Випадок не міг лишитися поза увагою правоохоронців

Приблизно через добу після того, як Дар’я Писаренко оприлюднила історію з підпалом машини чоловіка, до неї зателефонував начальник Солом’янського РУНП Ігор Леус. Про це вона повідомила нашому виданню.

- Він перепрошував за невчасне реагування, зазначивши, що поліцейських збив з пантелику саме висновок ДСНС, на якій вони покладались при ухваленні рішення по справі, – повідомила Дар’я. – Також він обіцяв, що тепер поліція спільно з СБУ розслідує злочин, й висловив сподівання, що злочинців спіймають. Чекаємо тепер на реальні кроки. Але головне, чому я вирішила оприлюднити наш конкретний випадок з підпалом: це не тільки для того, щоб паліїв спіймали й вони припинили нищити автівки та шкодити нашим Силам оборони. Кінцева мета – унеможливити системні порушення прав військових зі сторони правоохоронних органів у разі знищення їхнього майна. Як вони захищають нас на лінії фронту, так само вони розраховують на захист своїх прав тут, у тилу.

В коментарях радять звертатися до суду, але дружина військового каже, що немає на це сил.

Наразі у відділі комунікації ГУНП у м. Києві повідомили, що, дійсно, при ухваленні рішення порушувати чи ні кримінальну справу, зазвичай спираються на висновки експертів. Але більшої конкретики за описаним випадком пообіцяли надати у відповідь на запит.

У пресслужбі ГУ ДСНС України у місті Києві в коментарі "Телеграфу" звернули увагу на те, що у висновку інспектора названа лише ймовірна причина виникнення пожежі. І що цей документ носить рекомендаційний характер, а рішення щодо кваліфікації події й внесення даних до Єдиного реєстру ухвалюють органи Нацполіції. При цьому у відомстві також запевнили, що нададуть нам більш ґрунтовну відповідь щодо того, чим керувався фахівець, після ретельного вивчення документів.

Натомість в Офісі Генерального прокурора проінформували наше видання, що реакцією на звернення військовослужбовця Андрія Писаренка щодо неналежної реакції правоохоронців на підпал його авто став запуск процесу розслідування кримінального злочину.

- У зверненні заявник надав всі деталі цього випадку, – уточнила речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець. – Обставини, які він описує, вказують на те, що підпал був умисно спланований, тим більше згодом, як вказує заявник, відео з цим інцидентом було поширено на пропагандистських майданчиках. Попри те, що на місце події виїжджала слідчо-оперативна група, відомості про неї не були внесені до ЄРДР. І це при тому, що з середини червня фіксується збільшення фактів підпалу автомобілів, власниками яких є військовослужбовці, а також волонтери. Тож черговий такий випадок не міг лишатися поза увагою правоохоронців.

Наразі відомості про цю подію внесенні до ЄРДР за ст. 114-1 Кримінального кодексу України ("Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань"). Адже об'єктом такого виду злочинів є майно військовослужбовців, а метою – дійсно створення перешкод для виконання їхніх безпосередніх обов'язків. Також прокуратурою надані письмові вказівки слідчому щодо того, які дії необхідно зробити й в якій черговості, щоб розслідування кримінальної справи було ефективним. Процесуальне керівництво за ним здійснюватиме Київська міська прокуратура.

Коментатори доволі гостро говорять про причини, які роблять можливими дії паліїв.

Надія Максимець також наголосила, що палії, які вірять обіцянкам значних фінансових винагород за нищення військових автівок, часто грошей зовсім не отримують. При цьому вірогідність, що вони будуть вирахувані правоохоронцями й затримані, з перспективою опинитися за ґратами, досить велика.

- Наразі вже встановлено 169 осіб, причетних до підпалів автівок військовослужбовців та волонтерів, – наводить статистику речниця Офісу генпрокурора. – Їм повідомлено про підозру, при цьому при обранні запобіжних заходів прокурори наполягають, щоб це було тримання під вартою. І вже в нас є судова практика, нещодавно було оголошено вирок у справі, в якій мешканець Києва підпалив близько 10 автівок військовослужбовців, плюс ще кілька фактів кваліфіковані як замах, бо знищити машини не вдалось через незалежні від нього причини. Цей чоловік отримав 8 років реального позбавлення волі. Тобто покарання є, й воно не відворотне.

Як повідомляв "Телеграф", в Україні вже відомі випадки, коли військові діють на упередження, намагаючись виявити паліїв. Днями таке чергування мало успіх і бійці спіймали у столиці двох хлопців, які планували пошкодити автівки. За покарання для зловмисників стане знайомство з фронтовими буднями, в яких справний транспорт має неабияке значення.